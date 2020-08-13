恆春鎮長補選張榮志團結大會　國民黨主席江啟臣南下助選…李四川願當顧問

▲屏東縣恆春鎮長補選張榮志團結大會，國民黨主席江啟臣等人南下助講，籲請鄉親支持 。（圖／張榮志競選團隊提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨主席江啟臣在副秘書長柯志恩、中央政策會副執行長蘇清泉與縣黨部主委廖婉汝立委陪同，13日前往恆春鎮農會參加張榮志團結大會，希望能在8月22日恆春鎮長補選，旗開得勝，重現藍天。現場湧入超過700位以上鄉親，士氣高昂。

▲▼張榮志保證乾淨選舉、團結大會。

柯志恩副秘書長表示，去年與張榮志成立聯合服務處，服務恆春鄉親，協助處理中央的問題，令大家印象深刻的就是萬里桐土地的問題，由柯志恩、張榮志與林育先服務團隊，帶領鄉親抗爭，最後把鄉親被編定為路地的建地，恢復原本的編定，捍衛居民的土地正義，今年柯志恩在板橋選立委，張榮志也號召旅北鄉親支持她，她非常的感動，也證明張榮志的重情重義。

鎮長補選候選人張榮志推出政策中有關於中央部會的問題，江啟臣允諾國民黨團所有立委，都將作為張榮志的後盾，包括爭取屏南快速道路、國軍演訓及核三廠、國家公園的問題，黨團將全力為國境之南發聲！江啟臣懇請在場鄉親唯一支持登記鎮長補選候選人第四號張榮志，四季平安，好事連連，事事如意，事事滿意！

醫療方面，張榮志日前提出將完善醫療後送系統、補助支援恆春醫師經費與車馬費、協助在地醫療院所提升品質、醫療人員補助薪資與加強急救訓練與醫療常識宣導，蘇清泉允諾張榮志順利當選鎮長，將全力協助醫療政見的實現，恆春半島的女兒 廖婉汝立委致詞向鄉親保證，中央方面，她會與未來鎮長張榮志，爭取資源，建設恆春。

張榮志向在場鄉親保證，這次選舉，絕對是乾淨選舉，不賄選，不抹黑，不人身攻擊，所推出的政見，一定會落實推動，他會用剩下2年3個月的任期，做出4年的政績，為恆春拚觀光，拚建設，福利有加無減；而人稱川伯的高雄市前副市長李四川允諾張榮志當選恆春鎮長後，將擔任恆春鎮建設總顧問，協助恆春工程品質的提升，讓鄉親有個良好的居住環境。

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