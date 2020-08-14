「韓國瑜不要出來站台」！學者揭關鍵：恐催出報復性投票

▲韓國瑜確定將於今（14）日國民黨市長候選人李眉蓁的選前之夜中現身。（合成圖／記者張榮恩、實習記者方敬攝）

圖文／中評社

遭罷免的中國國民黨籍前高雄市長韓國瑜今晚將為市長候選人李眉蓁站台。有豐富助選經驗的高雄科技大學海洋事務與產業管理研究所專案研究員曾尹儷接受中評社訪問表示，她真心希望韓國瑜不要出來站台，讓所有罷韓風暴在8月15日落幕，國民黨及韓國瑜才有東山再起的可能。韓站台勢必催化出更多罷韓民眾票投陳其邁。

這次高雄市長補選曾爭取國民黨提名的曾尹儷說，如果韓不站台，罷韓事件便可在8月15日劃下句點，但韓暫離政治舞台兩個月後又再次出面，李眉蓁8月15日的票數不論多寡都將跟韓綁在一塊，按目前局勢評估，這場補選結局對李眉蓁、韓國瑜及國民黨都將造成三重傷害。

曾尹儷，美國喬治梅森大學經濟法律、國際貿易政策雙碩士，美國巴爾的大學公共事務學院公共管理博士。曾有豐富選務經驗，曾參與2000年、2008年大選國民黨南部競選總部事務，以及1998年、2006年國民黨高雄市長選舉文宣，也曾在美國、日本等企業任職。2006年擔任過國民黨高雄市長候選人黃俊英國際媒體發言人、2010加入楊秋興競選團隊任發言人一職。

▲曾尹儷過去曾任國民黨黃俊英、楊秋興競選高雄市長的總部發言人，目前為高雄科技大學專案助理研究員。（中評社 高易伸攝）

對於韓國瑜將在14日選前之夜幫李眉蓁站台。曾尹儷指出，國民黨及韓國瑜唯有正視今年6月6日的罷韓結果，才有可能浴火重生，她一直希望罷韓風波能到8月15日補選後畫下句點，如此國民黨才有辦法在2022地方選舉及2024大選浴火重生。

曾尹儷分析，不論8月15日李眉蓁的最終得票數是多少，至少在罷韓議題上可以劃下休止符，國民黨可專心面對兩年後的地方選舉及佈局。如果韓國瑜在這次罷韓過程中有稍微體悟到為什麼的話，他應該不會、也不該在選前之夜現身。她對國民黨這次補選的選舉決策與判斷「匪夷所思」。

她表示，身為一位中國國民黨黨員，看到這樣的過程及決策感到非常憂慮，為何國民黨的「政治判斷與決策」會悖離到這種地步？她個人完全無法理解。

曾尹儷認為，國民黨現在最該做的事情是想辦法「盡快遠離罷韓的暴風圈」，讓高雄市民不再有任何罷韓的壞印象，而是冷靜思考如何看待新的、下一次重生的國民黨？曾尹儷說，韓國瑜現在的印象已快變成“當初高雄人看吳敦義”的那種印象。

▲曾尹儷認為，韓國瑜出面站台未必會帶來預期的效果，但卻可能中了民進黨的激將法順勢催出陳其邁的選票。（合成圖／ETtoday資料照）

曾尹儷說，不管是吳敦義或韓國瑜都算是很優秀的政治人物，但因為一些政治判斷失誤，才造就今天的結局。縱使吳敦義政治歷練再好、韓國瑜魅力再強，但最後可能變成「沒票就是沒票」，韓不管用什麼形式回來，或站在台上講話，高雄人願意買單的只會越來越少，因為這是一種根深蒂固的印象。

曾尹儷觀察，國民黨近幾年在政治判斷與決策上做的不好，也一直在消耗、流失原本的支持群眾。坊間都稱「國民黨已經倒了」、「國民黨沒有年輕人」、「國民黨失去一個世代的支持」。對於年輕人的迷思，國民黨整個大錯特錯，並非年輕、政二代才叫ok。很多政二代年輕人是無法跟一般年輕人溝通的，如此又怎能夠理解一般年青人的憂慮與甘苦？

曾尹儷分析，高雄市長補選「時間根本不是問題」，但整個黨、競選團隊的決策及幕僚的政治判斷大有問題，很多反向操作最終又回到李眉蓁身上。「把韓國瑜請出來更是在吃老本」，對實際選情或李眉蓁得票影響有限。

曾尹儷提醒，韓國瑜出面站台未必會帶來預期的效果，但卻可能中了民進黨的激將法順勢催出陳其邁的選票，讓原本罷韓但不會投給陳其邁的人，又回憶起對韓的怒氣出來報復性投票？李眉蓁是否能夠守住2014年楊秋興的45萬票她不知道，但她現在隱眼約約擔心在投票率過低的情況下，國民黨是否擔憂連2010年黃昭順的32萬票防線都可能失守？國民黨打補選只求鞏固藍軍基本盤的態度，不僅無法讓全體高雄市民認同，更無法感動市民以增加選票。

高雄市長補選8月15日投票，藍綠白三方角逐，候選人分別為國民黨李眉蓁、民進黨陳其邁、民眾黨吳益政。根據高雄市選舉委員會統計選舉人人數為230萬1597人。近期選舉票數，陳其邁2018年高雄市長選舉以74萬票敗給韓國瑜的89萬票。2020大選，韓國瑜在高雄拿61萬票，今年6月6日罷韓同意票數高達93萬票。