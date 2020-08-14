　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「韓國瑜不要出來站台」！學者揭關鍵：恐催出報復性投票

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜、李眉蓁。（合成圖／記者張榮恩、實習記者方敬攝）

▲韓國瑜確定將於今（14）日國民黨市長候選人李眉蓁的選前之夜中現身。（合成圖／記者張榮恩、實習記者方敬攝）

圖文／中評社

遭罷免的中國國民黨籍前高雄市長韓國瑜今晚將為市長候選人李眉蓁站台。有豐富助選經驗的高雄科技大學海洋事務與產業管理研究所專案研究員曾尹儷接受中評社訪問表示，她真心希望韓國瑜不要出來站台，讓所有罷韓風暴在8月15日落幕，國民黨及韓國瑜才有東山再起的可能。韓站台勢必催化出更多罷韓民眾票投陳其邁。

這次高雄市長補選曾爭取國民黨提名的曾尹儷說，如果韓不站台，罷韓事件便可在8月15日劃下句點，但韓暫離政治舞台兩個月後又再次出面，李眉蓁8月15日的票數不論多寡都將跟韓綁在一塊，按目前局勢評估，這場補選結局對李眉蓁、韓國瑜及國民黨都將造成三重傷害。

曾尹儷，美國喬治梅森大學經濟法律、國際貿易政策雙碩士，美國巴爾的大學公共事務學院公共管理博士。曾有豐富選務經驗，曾參與2000年、2008年大選國民黨南部競選總部事務，以及1998年、2006年國民黨高雄市長選舉文宣，也曾在美國、日本等企業任職。2006年擔任過國民黨高雄市長候選人黃俊英國際媒體發言人、2010加入楊秋興競選團隊任發言人一職。

▲▼ 0

▲曾尹儷過去曾任國民黨黃俊英、楊秋興競選高雄市長的總部發言人，目前為高雄科技大學專案助理研究員。（中評社 高易伸攝）

對於韓國瑜將在14日選前之夜幫李眉蓁站台。曾尹儷指出，國民黨及韓國瑜唯有正視今年6月6日的罷韓結果，才有可能浴火重生，她一直希望罷韓風波能到8月15日補選後畫下句點，如此國民黨才有辦法在2022地方選舉及2024大選浴火重生。

曾尹儷分析，不論8月15日李眉蓁的最終得票數是多少，至少在罷韓議題上可以劃下休止符，國民黨可專心面對兩年後的地方選舉及佈局。如果韓國瑜在這次罷韓過程中有稍微體悟到為什麼的話，他應該不會、也不該在選前之夜現身。她對國民黨這次補選的選舉決策與判斷「匪夷所思」。

她表示，身為一位中國國民黨黨員，看到這樣的過程及決策感到非常憂慮，為何國民黨的「政治判斷與決策」會悖離到這種地步？她個人完全無法理解。

曾尹儷認為，國民黨現在最該做的事情是想辦法「盡快遠離罷韓的暴風圈」，讓高雄市民不再有任何罷韓的壞印象，而是冷靜思考如何看待新的、下一次重生的國民黨？曾尹儷說，韓國瑜現在的印象已快變成“當初高雄人看吳敦義”的那種印象。

▲▼陳其邁、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

▲曾尹儷認為，韓國瑜出面站台未必會帶來預期的效果，但卻可能中了民進黨的激將法順勢催出陳其邁的選票。（合成圖／ETtoday資料照）

曾尹儷說，不管是吳敦義或韓國瑜都算是很優秀的政治人物，但因為一些政治判斷失誤，才造就今天的結局。縱使吳敦義政治歷練再好、韓國瑜魅力再強，但最後可能變成「沒票就是沒票」，韓不管用什麼形式回來，或站在台上講話，高雄人願意買單的只會越來越少，因為這是一種根深蒂固的印象。

曾尹儷觀察，國民黨近幾年在政治判斷與決策上做的不好，也一直在消耗、流失原本的支持群眾。坊間都稱「國民黨已經倒了」、「國民黨沒有年輕人」、「國民黨失去一個世代的支持」。對於年輕人的迷思，國民黨整個大錯特錯，並非年輕、政二代才叫ok。很多政二代年輕人是無法跟一般年輕人溝通的，如此又怎能夠理解一般年青人的憂慮與甘苦？

曾尹儷分析，高雄市長補選「時間根本不是問題」，但整個黨、競選團隊的決策及幕僚的政治判斷大有問題，很多反向操作最終又回到李眉蓁身上。「把韓國瑜請出來更是在吃老本」，對實際選情或李眉蓁得票影響有限。

曾尹儷提醒，韓國瑜出面站台未必會帶來預期的效果，但卻可能中了民進黨的激將法順勢催出陳其邁的選票，讓原本罷韓但不會投給陳其邁的人，又回憶起對韓的怒氣出來報復性投票？李眉蓁是否能夠守住2014年楊秋興的45萬票她不知道，但她現在隱眼約約擔心在投票率過低的情況下，國民黨是否擔憂連2010年黃昭順的32萬票防線都可能失守？國民黨打補選只求鞏固藍軍基本盤的態度，不僅無法讓全體高雄市民認同，更無法感動市民以增加選票。

高雄市長補選8月15日投票，藍綠白三方角逐，候選人分別為國民黨李眉蓁、民進黨陳其邁、民眾黨吳益政。根據高雄市選舉委員會統計選舉人人數為230萬1597人。近期選舉票數，陳其邁2018年高雄市長選舉以74萬票敗給韓國瑜的89萬票。2020大選，韓國瑜在高雄拿61萬票，今年6月6日罷韓同意票數高達93萬票。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
曾文惠未出席李登輝火化禮拜　原因曝光
LIVE／李登輝最後繞行總統府　府內高層、211營憲兵致意
水上樂園受害者+1！玩大海嘯2度被抓胸　多人指控：都是8月9
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

LIVE／李登輝完成最後巡禮　移靈車隊將抵二殯火化

曾文惠未出席李登輝火化禮拜原因曝光！　與台灣這一習俗有關…

「錢從哪裡來？」國民黨控：35歲陳其邁2千萬炒股！認賠也未申報

快訊／李登輝最後巡禮總統府　憲兵值星官高喊口令文武百官敬禮

快訊／李登輝移靈車隊繞行總統府一周　遺體送二殯火化

林昶佐嗆柯文哲才是消費香港的人　民眾黨反擊：斷章取義

快訊／台聯手持「武士道公仔」送別李登輝：化作千風守護台灣

LIVE／李登輝最後繞行總統府　李大維率府內高層、211營憲兵致意

「韓國瑜不要出來站台」！學者揭關鍵：恐催出報復性投票

李登輝火化禮拜比照歐美國葬規格　濟南教會鳴鐘21響致敬

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬

體驗老婆「分娩、催生」太虐人！陣痛襲來...他懷疑人生崩潰喊停

泰國人評比超商泰式打拋肉便當　他各吃一口後狂喝水「不予置評」

瘋狂山老鼠「獵殺台灣黑熊」吃下肚　警搜500KG珍貴樹瘤...見恐怖骸骨

囧！日本動漫劇本「...」怎發音？　他生動+誇張神情配音：這不科學

LIVE／李登輝完成最後巡禮　移靈車隊將抵二殯火化

曾文惠未出席李登輝火化禮拜原因曝光！　與台灣這一習俗有關…

「錢從哪裡來？」國民黨控：35歲陳其邁2千萬炒股！認賠也未申報

快訊／李登輝最後巡禮總統府　憲兵值星官高喊口令文武百官敬禮

快訊／李登輝移靈車隊繞行總統府一周　遺體送二殯火化

林昶佐嗆柯文哲才是消費香港的人　民眾黨反擊：斷章取義

快訊／台聯手持「武士道公仔」送別李登輝：化作千風守護台灣

LIVE／李登輝最後繞行總統府　李大維率府內高層、211營憲兵致意

「韓國瑜不要出來站台」！學者揭關鍵：恐催出報復性投票

李登輝火化禮拜比照歐美國葬規格　濟南教會鳴鐘21響致敬

「退休是跟孩子們的重聚時刻！」《退休大贏家》吸金3億票房

閨密1歲女兒哭鬧…狠心女「毒打甩地」影像曝　對親生兒充滿愛超反差

避30%「蘋果稅」！人氣手遊Fortnite「慘遭App Store下架」　Google跟進刪除

腳趾長出大貢丸！護理師一戳…「流沙爆漿」狂瀉　他痛到魂飛：這樣插受不了

「果然是李壽根」一人綜藝超狂！羅PD開創新模式連他台都模仿

豪撒56萬被台籍女友悔婚！日籍男跨海怒告　法官曝「這理由」：錢討不回來了

首度提訊貪污立委！廖國棟涉收800萬「無摺存款斷金流」　與主任互咬卸責

LIVE／李登輝完成最後巡禮　移靈車隊將抵二殯火化

轎車凌晨國一桃園段「自撞護欄」翻覆！車頭全撞爛…駕駛急救中

《明星志願-璀璨星戀》Android近期開放封測　倒數展開今夏最浪漫的邂逅

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

政治熱門新聞

雲林查獲偽造三倍券　何志偉：下週就發雞排

LIVE／李登輝移靈火化　「最後巡禮」文武百官府前致意

即／李登輝移靈車隊出發濟南教會

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

反對中共在台海軍演！國民黨盼兩岸「以和為貴」

李坤儀現身教會送李登輝最後一程

韓國瑜幫李眉蓁站台　陳揮文怒了

驚傳「小編過勞猝逝」惹議　新北市回應了

防疫破口！旅館居檢、一般旅客兩邊賺　柯文哲籲中央訂罰則

李登輝車隊抵濟南教會　與愛子同地追思禮拜

快訊／陸軍爆「中校共諜」錄演習機密！國防部證實了

選前之夜尬場韓國瑜　蔡英文：高雄朋友明晚見

北榮醫護：相信李登輝會繼續眷顧台灣

15歲國三生3年後可婚　行政院今將拍板滿18歲可自主結婚

更多熱門

相關新聞

李眉蓁四大軟實力政見　要讓高雄亮起來

李眉蓁四大軟實力政見　要讓高雄亮起來

高雄市長補選候選人李眉蓁本次以「溫柔女力」為主軸，她認為，高雄的土地長期以來承載太多，光靠硬體建設不足以滿足未來的城市願景，因此提出市民喝好水、蘭姆酒產業、會展三支箭、軟體智慧城等四大軟實力政策。

韓國瑜幫李眉蓁站台　陳揮文怒了

韓國瑜幫李眉蓁站台　陳揮文怒了

選前之夜尬場韓國瑜　蔡英文：高雄朋友明晚見

選前之夜尬場韓國瑜　蔡英文：高雄朋友明晚見

韓國瑜晚間吐心聲　韓粉：就等您一句話

韓國瑜晚間吐心聲　韓粉：就等您一句話

李眉蓁選前之夜韓國瑜出席力挺　侯友宜隔空加油

李眉蓁選前之夜韓國瑜出席力挺　侯友宜隔空加油

關鍵字：

韓國瑜李眉蓁曾尹儷

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

半年約砲50女尿道流濃汁！他淡回：社會在走早晚會遇到

雲林驚見「紫金神雷」光柱　網查農民曆傻了

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

年薪90萬超低薪？網點關鍵：觀感差很多

網瘋傳變胖、懷孕！林志玲公布真相

花蓮女嬰要送台北醫院！救護車司機淚求讓道：拜託您

即／2萬件防疫隔離衣國道被燒毀

復興空難逃死！小黃司機成「廢人」…悲慘遭遇曝光

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

名嘴求歡遭拒　爆老公不舉半年　

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

首腦研偽3.7億三倍券　關鍵技術讓他翻船

更多

最夯影音

更多
挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫
小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面