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掃街車隊出現美麗焦點！　女兒吳洛瑩陪同掃街讚「吳益政是心中第一名」

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▲▼吳益政女兒首次輔選 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲吳益政的女兒吳洛瑩選前一天現身陪同父親掃街。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

2020高雄市長補選候選人吳益政選前一天，14日上午安排到仁武、前金、前鎮以及小港區掃街，掃街隊伍中出現一個美麗焦點，這位身穿白色T-SHIRT，長相清秀的女生，和吳益政兩人開心在鏡頭前擁抱，手牽手拍照，甚至一起站上掃街車隊。經過了解，這名女子就是吳益政的女兒吳洛瑩，年約25歲的她之前在台北當記者，這次因為爸爸參選回高雄輔選，第一次在鏡頭前亮相，絲毫沒有膽怯的模樣，態度從容大方。

▲▼吳益政女兒首次輔選 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲吳益政與女兒吳若瑩手牽手展現好默契。（圖／記者黃子倩翻攝）

吳益政認為，他心目中理想的高雄，是年輕人都願意自己回來生根、打拼，而不是靠長輩情緒勒索才回來！回家鄉幫忙助選的女兒吳洛瑩說：「我一路看我父親18年來從政，一路看來我覺得政治不是他的職業，是他的一輩子的專業，付出全力做這件事，我希望大家給三位候選人公平審視的機會，一直以來，我的父親就是我的榜樣，他用行動教會我，不管情況多困難，都要堅持自己的夢想還有初心，在我心目中他就是是第一名。」

▲▼吳益政女兒首次輔選 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲吳洛瑩表示：「吳益政就是我心目中的第一名。」（圖／記者黃子倩翻攝）

吳洛瑩接著說，或許大家都覺得吳益政參選很突然，大家也對他覺得有點擔心，但她認為她父親就是中年大叔追夢，他用行動在體現不要輕言放棄。吳洛瑩還分享，父女倆平常聊天，吳益政都會要她出國多看看「東京的人行道」這類公共建設，因為吳益政本身就是個「生活中每天都在發現城市問題的人！」

至於吳益政被問到韓國瑜選前之夜要回到高雄輔選，他認為：「韓國瑜這個舉動是個人思考、政黨思考，絕對不是站在高雄人的角度思考，曾經我們對他有所期待，我們也支持他，但他讓我們失望，真正有心的人從眼神和對話就可以感受到，回到問題的根本，還是只有高雄人才能解決高雄人的問題，不要被政黨還有人給綁住，我們有新的選擇。」

▲▼吳益政女兒首次輔選 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲吳洛瑩表示：「吳益政就是我心目中的第一名。」（圖／記者黃子倩翻攝）

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