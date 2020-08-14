韓國瑜來了！選前之夜為李眉蓁站台　陳其邁大酸：我以為今天是6月5號



▲林飛帆陪同民進黨高雄市長候選人陳其邁掃街 。（圖／陳其邁陣營提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選8月15日登場！民進黨候選人陳其邁選前之夜邀來總統蔡英文、副總統賴清德、跟行政院長蘇貞昌等黨內大咖都會同台加持，但面對對手李眉蓁，邀來前高雄市長韓國瑜站台，陳其邁則酸說：「韓國瑜又回來了，我以為今天是6月5號，我想6月6號市民已經做了決定，就是希望有一個新的市長重新來讓高雄能夠大步邁進。所以假如他要回來，大家就比較辛苦一點。」

▲林飛帆陪同民進黨高雄市長候選人陳其邁掃街 。（圖／陳其邁陣營提供）

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁的選前之夜，地點就選在蔡英文2020總統選舉競選總部的場地，即捷運鳳山西站1號出口，由於空間大而且是「福地」，盼能再次拿下勝選，舉行「高雄大邁進 選前之夜晚會」，黨內三大咖蔡英文總統、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌都會出席，力抗對手邀來前高雄市長韓國瑜。

對於韓國瑜將為國民黨候選人李眉蓁站台，陳其邁則說：「韓國瑜又回來了，我以為今天是6月5號，我想6月6號市民已經做了決定，就是希望有一個新的市長重新來讓高雄能夠大步邁進。所以假如他要回來，大家就比較辛苦一點，明天一定要出來投票。我們明天就要投票。」

特別南下輔選的民進黨副秘書長林飛帆則說：「我相信韓國瑜還是會對他過去的支持者有一些號召力，當然我也不知道這對李眉蓁是好事還是壞事。但是無論如何韓國瑜再一次的出現，不管他會講什麼話，我相信對台灣人來講，我們都很清楚。從一月的總統大選到六月份的罷韓投票，台灣人傳遞出非常強烈、清晰的訊息，就是我們不希望再有一個口惠而實不至的市長，再繼續待在這個位子上面。」

而雙方大拚場，尤其藍營有韓國瑜，人潮也成為比拚重點，陳其邁也說就是努力，人民就是大咖，希望大家都來，至於是否會覺得韓國瑜於輔選後會復出？陳也說，不曉得，就是看選舉結果。