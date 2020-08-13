男友變「姊夫」！分手後無縫接軌進家門：妳不用尷尬

▲有網友表示男友與自己分手後，竟和姊姊無縫接軌在一起，讓她崩潰至今。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者莊子誼／綜合報導

情侶分手後通常很難再和平相處，但是，如果你的前男友變成姊姊的現任，究竟要用甚麼心態面對呢？有一名網友發文表示，前男友與自己分手後，竟和親姐姐「無縫接軌」交往，前男友甚至厚臉皮的說「你不用尷尬」，網友傻眼直呼好垃圾！

原po在Dcard上說明，當他們還在交往的時候，姐姐就時常和男友出去玩，等到他們分手，前男友和姐姐立刻無縫接軌在一起，目前已經交往了4年多。目前為止，仍然覺得被深深背叛，心情由剛開始的難過、憤怒，漸漸化為心寒，事發之後，再也沒有和姐姐講過話。

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每當家庭聚會或家族旅遊的時候，原po總是心情很差，明明家人都知道這件事，卻選擇閉口不提，仍然要求她同行。

儘管如此，原po內心其實想和姐姐修補以前的關係，但由於這件事情一直在心中留下疙瘩，讓她無法原諒，除此之外，更貼出前男友傳給自己的話，「你姊會裝沒事，你也不用尷尬」，她只好心痛求助網友。

網友氣憤地說，「會搶妹妹男朋友的人是多缺愛？」「我的舊鞋連朋友都不會去穿了，姊怎麼還穿得下去」、「這樣垃圾的家人就一起丟了吧」、「妳一定要過的比他們好比他們幸福」、「絕對不可能跟姐姐在同個場合出現」。