薩赫爾威脅再起！法國7名人道救援者遭槍殺　連人帶車燒精光

▲法國人道救援組織（ACTED）聯合創始人兼首席執行官Marie-Pierre CALEY。（圖／路透）

記者謝欣辰／綜合報導

西非最大的國家尼日（République du Niger）在8月9日發生襲擊事件，身份不明的持槍者於距離首都尼亞美（Niamey）約50公里的庫雷（Koure）地區，射殺了7名法國人道救援者及1名尼日嚮導，乘坐的巴士也被燒毀；而這7位人道救援者的遺體，預計於今（14日）運抵法國。

法國人道救援組織ACTED週日表示，遭遇襲的8人當時乘坐小型巴士，正在遊覽當地的長頸鹿保育區，卻不幸遭遇槍殺。法國政府稱，「這是一次恐怖襲擊」，儘管還沒有任何組織對此負責。馬克宏表示，已與尼日總統伊素福（Mahamadou Issoufou）通過電話，強烈譴責此次事件，形容槍手為懦夫，法國已把尼日全境劃為旅行者需要避開的紅色危險區，只有首都尼亞美是橙色區。

位於非洲北部撒哈拉沙漠和中部蘇丹草原地區之間的薩赫爾（Sahel）地帶，總長超過5,400公里、最寬可達1,000公里的地帶，從非洲以西的大西洋伸延到東部的衣索比亞高原，橫跨塞內加爾、茅利塔尼亞、馬里、布吉納法索、阿爾及利亞南端、尼日、奈及利亞、查德、蘇丹共和國、南蘇丹、厄利垂亞、喀麥隆、中非共和國北端與衣索比亞北端等至少14個國家。

尼日內政部回應，將在薩赫爾展開清剿行動，搜捕武裝分子。

據《法新社》報導，近年來伊斯蘭馬格里布蓋達組織（AQIM）、西非團結和聖戰運動（MUJAO）、信仰衛士（Ansar Dine）和博科聖地（Boko Haram）等極端恐怖組織，都頻繁在薩赫爾地帶發動攻擊，造成大量人員傷亡。

▲為了阻止恐怖主義在薩哈拉沙漠南端的蔓延，法國政府在2017年大力促成下，與G5國組成了「薩赫爾跨國反恐軍」。（圖／達志影像／美聯社）

其實為了阻止恐怖主義蔓延，西非薩赫爾地帶的馬利、茅利塔尼亞、布吉納法索、尼日與查德等「G5」五國，在2017年法國政府的大力促成下，組成了「薩赫爾跨國反恐軍」。馬克宏表示，初期編制約5,000兵力的薩赫爾反恐聯軍，巡弋於薩哈拉沙漠以南、西非的4,000公里國境，為歐洲築起第一道反恐前線。

但此次的襲擊事件，也讓外界擔憂「薩赫爾跨國反恐軍」是否真的能有效遏止恐怖組織。