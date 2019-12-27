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政府封鎖維基百科2年　土耳其最高法院判「違反言論自由」要求解禁！

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▲▼ 維基百科。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 維基百科。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

土耳其政府2017年4月至今，對於「維基百科」下了禁令，當地上網無法使用維基百科，主要原因為頁面上並未刪除土耳其與恐怖團體有相關的不實內容，因此土耳其官員認為「有必要封鎖這類線上百科」。如今土耳其憲法法院裁定，政府2年多來封鎖維基百科「違反言論自由」，有望打開解禁之路。

根據英國《衛報》報導，土耳其官員2年前表示，維基百科未能刪除網頁中將土耳其與恐怖組織掛鉤的不實內容，因此有必要刪除這麼線上百科。土耳其資訊暨通訊科技局（Information and Communication Technologies Authority）認為，政府有必要、有權力封鎖被視為會對國家安全構成威脅的網站。

然而斷了維基百科的使用，讓許多資訊自由擁護人士相當不滿。營運維基百科的非營利組織維基媒體基金會（Wikimedia Foundation）日前上訴至土耳其最高法院，甚至曾提到5月分原本將告上歐洲人權法院。

土耳其憲法法院26日由法官投票表決，以10比6的表決結果，認為封鎖維基百科是違反言論自由的狀況。對此維基百科創辦人韋爾斯（Jimmy Wales）得知消息後，在推特上PO出在伊斯坦堡旅行的照片，寫下「土耳其，歡迎回來！」

根據《路透社》報導，憲法法院須將書面聲明送到訊暨通訊科技局解除禁令，過去約24小時就可以執行。

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