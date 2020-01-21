　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

IS新領袖曝光！美軍16年前「幫忙和巴格達迪牽線」　後懸賞1.5億要他人頭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼「伊斯蘭國」（ISIS）公布首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）談話的影片。（圖／路透）

▲ISIS前首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）死後數小時內，組織就已選出新首領。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

伊斯蘭國（ISIS）前領袖巴格達迪去年10月遭美軍突襲死亡，之後新領身分一直處於謠傳狀態，現在這名恐怖組織新頭號人物終於被證實。根據2個官方情報機構指出，薩爾比（Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi）是ISIS的創立成員之一，主導將庫德族內的亞茲迪（Yazidi）教徒滅族，和當作性奴的行動，同時也負責監控海外的恐怖行動。

英國《衛報》報導，巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）死後數小時，ISIS就已經推舉出新任領導人，名叫庫來希（Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi），但組織內其他資深成員和情報機構並不知道這個化名。直到近日，當地及西方間諜終於破解，進而拼湊出庫來希的真實身分 ─ 薩爾比（Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi）。

消息來源指出，薩爾比出生於伊拉克泰勒阿費爾（Tal Afar）的土庫曼家庭，是ISIS當中少數非阿拉伯裔的領導人，他被描述成是和巴格達迪一樣個性堅毅的退伍軍人，並且對極端組織的忠誠堅定不移。

薩爾比畢業於伊拉克摩蘇爾大學（Mosul），伊斯蘭國國力鼎盛時期，他是負責針對亞茲迪教徒進行宗教及種族屠殺的主導人，同時也受命在伊拉克北部尼納瓦平原（Nieveh Plains）進行「大清洗」。

▲▼美國國防部公布突擊巴格達迪行動影像。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍去年10月27日突擊巴格達迪行動的影像。（圖／達志影像／美聯社）

薩爾比另有其他化名，包括阿布杜拉（Haji Abdullah），以及某些圈子內熟知的卡爾達許（Abdullah Qardash），由於化名使用區隔得很開，伊拉克政府一度將這兩個名字分別認成兩個不同的人，甚至以為其中一個已經死亡。

早在美軍於2019年10月27日突襲攻堅巴格達迪以前，美國政府就已出價500萬美元（約新台幣1.494億元）懸賞薩爾比和另外2名資深成員的人頭，因為他們知道薩爾比成為下屆領袖的呼聲很高。

事實上，美軍自己就是促成薩爾比和巴格達迪認識的「牽緣人」。2003年4月，美軍接管伊拉克南部烏姆蓋薩爾的拘留所，並以911事件中喪生的紐約消防局長布卡（Ronald Bucca）之名，將拘留所更名為「布卡營」（Camp Bucca）；2004年，薩爾比被美軍逮捕，隨即下獄布卡營，他其中一個獄友正是巴格達迪。

ET快訊
馬英九騎車當一日外送員！一脫口罩讓OL嚇呆了
63歲陳美鳳「辣到登英國媒體」　最美歐巴桑曝「凍齡8祕訣」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

瀟灑退出王室！梅根喜背兒子逛公園　「2王室保鑣跟後」爽用資源惹議

中東局勢緊張威脅航行安全　南韓派兵荷莫茲海峽

東京地鐵「神秘座椅」禁止坐下禁放重物　網曝真實用途：昭和人才懂！

陪女兒溫習生物科「意外摸到腫塊」　檢查後確診患上轉移性口咽癌

何謂冠狀病毒？CNN整理你該知道的7件事　武漢肺炎致死率低於SARS

美駐哥倫比亞外交官命喪船難　身份特殊是國家機密

澳洲布里斯本1男「首起疑似武漢肺炎症狀」　在家隔離等待結果

7月大女嬰「越120公分護欄」墜9樓亡　母辯：看風景掉下去

挪威政府協助「疑似IS聖戰新娘」回國爆反彈！進步黨退出內閣抗議

俄羅斯旅館熱水管爆裂　「熱蒸氣噴出燙熟活人」慘釀5死…僅1出口成煉獄！

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

法拉利姐+吃屎哥中壢開飲料店　高歌「給你吃屎！」引警關注

迪化街牛軋糖23條要1100元！　公定價「一斤660元」老闆：利潤低

「我氣鼠了」青峰KKBOX後台搥背板　瘋癲完..求攝影大哥幫修照片XD

親解家庭問題！別折斷孩子翅膀　嚴厲責備源於「父母本身的自卑」

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

瀟灑退出王室！梅根喜背兒子逛公園　「2王室保鑣跟後」爽用資源惹議

中東局勢緊張威脅航行安全　南韓派兵荷莫茲海峽

東京地鐵「神秘座椅」禁止坐下禁放重物　網曝真實用途：昭和人才懂！

陪女兒溫習生物科「意外摸到腫塊」　檢查後確診患上轉移性口咽癌

何謂冠狀病毒？CNN整理你該知道的7件事　武漢肺炎致死率低於SARS

美駐哥倫比亞外交官命喪船難　身份特殊是國家機密

澳洲布里斯本1男「首起疑似武漢肺炎症狀」　在家隔離等待結果

7月大女嬰「越120公分護欄」墜9樓亡　母辯：看風景掉下去

挪威政府協助「疑似IS聖戰新娘」回國爆反彈！進步黨退出內閣抗議

俄羅斯旅館熱水管爆裂　「熱蒸氣噴出燙熟活人」慘釀5死…僅1出口成煉獄！

拍戲睡過頭...反被導演惡整　王思佳爆料新人被消失演藝圈原因

防武漢肺炎搶買N95　醫：一般外科口罩就夠用...關鍵原因曝！

出社會後「上下班+通勤」睡眠時間變少！網有感：很想租房或買車…

2020過年走春桃園景點推薦　來香草的故鄉千郁休閒農場

24小時都吃得到　彰化市藉肉形石展出行銷15家爌肉飯名店

哈登三分17投1中追平自己史上最鐵　靠罰球29分仍敗

因應武漢肺炎疫情擴散　蘇昌貞：已成立第三級中央疫情指揮中心

春節防堵武漢肺炎侵台　林佳龍：機場、港口檢疫警戒即起全面升級

已婚里長沒拿捏好距離…當選後即斬地下戀情　小三怒了展開報復！

點閱破1700萬！文慧如重現翻唱鄧紫棋《光年之外》

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

國際熱門新聞

安倍晉三國會上提「台灣」停2秒　全場爆掌聲！

女王「幾乎見不到亞契」非常傷心

19歲嫩妹賣初夜！富商砸4000萬得標

安倍國會演說「首提台灣」爆掌聲

梅根退出王室「背後計畫被親姐看透」續攀大咖鋪路

母拿59萬給女兒結婚度蜜月　不到1年「吃掉女婿」挺孕肚上街

WHO召開緊急會議「討論武漢肺炎」

巴格達「綠區」再被3枚火箭彈攻擊

省嫁妝「互嫁女兒」！她遭丈夫「報復」慘死婆家

阿拉斯加火山又噴　熔岩照美呆

癌末犬最後之旅　400狗狗陪牠跑

兒娶嫩妻「帶球進門」　1年半後「老爸與媳婦同時離婚」共築愛巢

快訊／哈利王子回應「失去殿下頭銜」

醜女整形後嫁富二代　如今成網紅

更多熱門

相關新聞

IS頭目重130kg　塞卡車後座運走

IS頭目重130kg　塞卡車後座運走

伊拉克安全部隊日前逮捕了一名伊斯蘭國（IS）頭目，這名叫做阿爾尼瑪（Shifa al-Nima）的頭目，是伊斯蘭國資深領導人之一，負責下達「宗教裁決」指令，處決拒絕效忠伊斯蘭國的學者和神職人員。不過，從曝光的逮捕照片中，最令人訝異的是阿爾尼瑪的「巨大」身材，粗估超過130公斤，這也讓他坐不進警車；最後只好調來一輛卡車，直接把他「運走」。

川普師出無名　不知為何而戰

川普師出無名　不知為何而戰

批美軍是恐怖份子　美球星惹爭議

批美軍是恐怖份子　美球星惹爭議

上頭指示尊重政府　親伊朗示威者撤離

上頭指示尊重政府　親伊朗示威者撤離

美軍猛烈空襲　伊拉克批侵犯主權

美軍猛烈空襲　伊拉克批侵犯主權

關鍵字：

ISIS伊斯蘭國頭目恐怖分子恐怖組織

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

1人武漢待4天返台發燒　急入新竹馬偕

Lisa掰了招牌妹妹頭「旁分瀏海」罕露額頭

拿育兒津貼買2萬《天堂M》帳號　網哭了

「疑染武漢肺炎」台商逃回台灣　疾管署回應

粉專爆：藍營連署開除韓等3人黨籍

雞排妹：我做到睡著！網紅瘋男釣出女神驚人發言

春節禁忌大公開！「這天」洗頭衰整年

即／花蓮門諾「疑似病例」！女團客武漢搭機來台旅遊發燒

眼科醫生慘遭病人家屬「菜刀瘋斬後腦勺」

活春宮哥影片瘋傳　老婆氣：變全台最知名

不要Google搜尋這7個關鍵字

台中活春宮男主角身分曝光：北部建築業小開

牧羊犬生出綠寶寶　飼主被真相驚呆

陳瓊華：韓國瑜人生最大豪賭開始

iPhone 12變薄了！　7大設計新亮點搶先看

更多

最夯影音

更多
越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！
《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面