女會計師「時速35km」撞死違規男子　被判5月徒刑　判決原因出爐

▲彰化伸港鄉中興路二段。（圖／翻攝Google Maps）



記者董美琪／綜合報導

彰化縣一名周姓女會計師開車行經伸港鄉中興路二段時，因一名韓姓男子突然闖越雙黃線走入車道，周女來不及反應將人撞飛，導致韓男因腦出血身亡。法官認為，案發時周女車速僅在35公里，韓男違規橫越馬路雙黃線，但因韓已走到雙黃線上，又將通過內側快車道，周女應該可以看得到有行人，仍應注意，因此判5月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，48歲周姓女駕駛今年1月29日晚間沿彰化縣伸港鄉中興路2段往南行駛，接近中興路2段與海尾路設有閃光黃燈路口，這時一名韓姓男子不走斑馬線，從雙黃線上橫越馬路，周女見狀已經煞車不及，撞上韓男，造成韓被撞飛後又落地。周女雖立即停車，並下車撥打119、110報警處理，並向前來處理的警員坦承是她撞的，但韓因重傷送醫不治。

法官審理，死者韓姓男子不走斑馬線，未待車輛通過，反而橫越馬路雙黃線，才是肇事主因，但韓已經走到馬路雙黃線上，又將通過內側快車道，所以周女車速雖不快，應該可以看得到有行人違規之實，仍應稍微注意，但仍在外側快車道上撞到韓，造成生命損失之無可挽回結果。

法官審酌認為，因死者擅自穿越道路被撞，周女坦承犯行，且衡量周女收入狀況，因有投保強制險及足額之任意險，足以填補死者家屬損害。最後依照過失致人於死罪嫌，處有期徒刑5個月，得易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

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