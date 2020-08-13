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補習回家被撞飛…萬丹小六男童「墜魚池慘亡」！阿公尋孫見鞋淚崩

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▲▼屏東萬丹小六男童遭撞飛墜魚池不治。（圖／翻攝畫面）

▲屏東萬丹小六男童遭撞飛身亡，腳踏車已扭曲變形，肇事的自小客擋風玻璃也碎裂。（圖／翻攝畫面）

記者莊智勝／屏東報導

屏東縣萬丹鄉12日晚間7時發生一起死亡車禍，剛從國小畢業、年僅12歲的陳姓男童晚間補完習後自行騎著腳踏車返家，不料行經萬順路與崙中路口時，卻遭到一輛自小客車撞擊，整個人噴飛路旁魚池，經救起緊急送醫後仍宣告傷重不治。由於事故路口無監視器，且肇事自小客行車紀錄器又故障，目前難以還原事故原因，因此死者家屬痛心呼籲目擊者提供相關畫面，以利警方釐清案情。

警方初步調查，陳姓男童12日晚間7時許補完習，獨自騎著腳踏車返家，不料途中行經萬順路、崙中路口時，遭到盧姓駕駛駕車撞擊，整個人當場噴飛、墜入一旁魚池，腳踏車也嚴重扭曲變形，撞擊力道相當強大。

陳姓男童的阿公眼見愛孫許久未歸，外出找人時，赫然在事故路口的魚池旁發現孫子的鞋子，這才知道發生車禍，當場情緒潰堤。事後陳姓男童雖被立即救起，並送往國軍醫院搶救，惟其傷勢過重，最終宣告不治死亡。

由於事故路口並未架設監視器，且盧男座車行車紀錄器損壞，因此未錄下車禍瞬間關鍵影響。陳姓男童家屬痛心呼籲，希望有目擊者能現身提供關鍵畫面，以利警方釐清事故發生經過。

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