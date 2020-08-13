陳清景曝「女護理師中15億頭獎」竟離奇車禍　輕傷男盼雙方平安：我願和解

▲台中市前議員陳清景曝女護理師中15億頭獎後離奇車禍，另一人希望和解。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

曾任台中市2屆里長、4屆市議員的陳清景，從南投挖角L女護理師來他的長照機構幫忙，11日還開心分享他的護理師中了15億的威力彩後，12日下午卻因一場驟雨發生車禍，陳雖還在加護病房但意識清楚，另名車禍當事人徐姓男子僅受輕傷，一得知對方是議員身分後，只希望事情早點落幕，大家都平安，他願意和解。

頭獎31.2億元、7月底開出的2注威力彩，其中1注南投得主曝光，前台中市議員陳清景出面證實，中獎的30多歲L小姐在他的長照機構上班，中獎後隨即辭職，只待了6、7月兩個月，陳表示，之所以會大方透露女得主訊息，是一方面替她開心，一方面覺得L女要回鄉設立長照機構、回報社會的心願終能達成。

陳清景前天還開心的述說L女一夕暴富，逐步朝設立長照機構的夢想前進時，昨天下午卻傳出車禍意外，陳開車行經崇德八路時，和35歲徐姓男子的自小客車相撞，陳右前車頭幾近全毀，可見撞擊力非常大，陳後腦、雙腳膝蓋、小腿和腳踝都有撕裂傷，兩人都沒有喝酒，陳目前人仍在榮總加護病房觀察，但意識清楚，粗估兩天後可轉至普通病房。

警方表示，事發現場屬重劃區，人跡罕至，只有閃燈，沒有路口監視器，原本從附近有路口監視器看出當時有5輛自小客車行經，但因為雨勢太大，看不清車牌，無法找來車主說明案發過程。

警方說明，根據事發現場的十字路口，徐姓男子行經的道路是閃黃燈，陳清景是閃紅燈，兩人都未減速，但陳的肇事責任較大，陳的筆錄需等病況良好才製作；而徐男已完成筆錄，徐說，他當天是開車要去找朋友，本來不知對方是議員，後來得知後，願意和解，他只求大家都平安。

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