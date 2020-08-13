搜尋「韓國瑜發言人」跑出陳其邁　台灣Google回應了！

▲台北市議員游淑惠發現，在Google上搜尋「韓國瑜發言人」，結果會出現陳其邁的維基百科。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

圖文／CTWANT

高雄市長補選進入最後倒數階段，近日卻傳出一件詭異的事情，台北市議員游淑惠發現，在Google上搜尋「韓國瑜 發言人」的話，搜尋結果呈現的相關訊息竟然變成是陳其邁。

國民黨籍台北市議員游淑惠稍早在臉書上發文，表示在Google上搜尋「韓國瑜 發言人」的話，出來的結果竟然是陳其邁的維基百科。她從LINE群組接到通知後，自己也嘗試了一下，沒想到竟然是真的。

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看到謠言屬實，這也讓游淑慧提出質疑「還是因為陳其邁真的太愛嘴韓國瑜，以至被Google運算系統自動歸類為『韓國瑜發言人』？」、「這是傳說中的Google關鍵字廣告行銷嗎？」並且指控「其邁你贏了，置入買過頭，蹭韓無尺度？」

不少網友看到後，也留言表示「韓總到底給G賣內心留下多大陰影？」、「歐買尬，竟然是真的！」、「邁導的五十道陰影」、「這兩人關係 像極了愛情」、「這有好笑，做成梗圖應該可以笑幾天！」

另外也有網友發現，如果在Google搜尋近日正夯的英文單字「presidency」，搜尋結果會直接出現總統蔡英文。經實際測試後，此狀況似乎只會出現在台灣Google，為此本刊致電Google詢問，台灣Google的初步回應，「我們已發現該問題，目前正在了解中。」並未針對問題有進一步的解釋。

▲如果在Google搜尋「presidency」，會直接出現總統蔡英文的資訊。（圖／翻攝自Google）

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