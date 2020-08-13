打擊網路釣魚！Chrome 86進行網址簡化實驗

▲釣魚網站詐騙案利層出不窮。（圖／達志／示意圖）

記者王曉敏／綜合報導

Google這幾個月來一直嘗試在Chrome的網址欄中隱藏完整網址，Google昨（12）日於Chromium部落格中解釋，此舉主要是讓用戶能意識到自己是否正在查看惡意網站，從而保護用戶避免受到釣魚網站攻擊。

Google表示，在現今的網路上，URL（Uniform Resource Locator，一般稱作網址）仍是用戶用來確定網站來源及真實性的主要方式，但眾所周知的，URL正遭受著可用性挑戰。

舉例來說，攻擊者可透過多種方式操控URL來使用戶不會對網站的真實性產生懷疑，並落入網路釣魚等詐騙手法。有研究顯示，若URL路徑中出現誤導性的品牌名稱時，有超過60%的用戶將因此受騙上當。

▲Chrome 86網址簡化實驗。（圖／取自Chromium Blog）

為應對此一挑戰，Google在Chrome 86中進行了一項小實驗，也就是簡化網址，目標是透過實際使用來了解，以這種方式顯示URL是否有助於用戶意識到他們正在查看的是惡意網站，以進一步保戶用戶免受網路釣魚和社交工程（ social engineering）攻擊。

若被Google選為實驗組，則用戶想查看完整URL有兩種做法，一是將游標停留在網址列，Chrome將自動展開完整URL；另外，用戶也可在網址列點選右鍵，並選擇「Always show full URLs」，即瀏覽器將顯示所有網站的完整URL。