　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新竹狂警3罪齊發！辣椒水噴醉女貼耳譙三字經　「拔槍列管」下場曝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲竹北分局。（圖／翻攝GOOGLE地圖）
▲竹北分局一名林姓員警，因拿辣椒水噴上門求助的酒醉女，遭到起訴。（圖／翻攝GOOGLE）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北分局一名林姓警員，在值班台執行勤務時，處理一名酒醉求助的陳姓女子，見其哭泣不止，安撫無效，竟拿起辣椒水朝她臉上連噴2下，等到救護車靠近時，再氣聲「幹x娘」惹怒對方，林警再以妨害公務罪嫌將她壓制上銬，只是卻未經正常程序，私下解下手銬縱放陳女。新竹地檢偵查終結，認林姓警員涉傷害、強制、公務員縱放人犯等罪嫌，將其依法起訴。

據起訴，2019年4月5日凌晨，醉酒的陳姓女子因連絡不上男友前往竹北分局求助，當時正在值班台執行勤務的林警見狀，通知轄區派出所兩名員警到場支援、安撫，林警見陳女哭哭啼啼，屢勸不聽，竟拿出辣椒水朝她臉部連噴2下，林女被辣得哇哇叫，最後被男友帶走。

不過因林女仍不舒服，又與男友返回分局請林警幫忙叫救護車，林警見陳女質疑他噴辣椒水，竟臉貼近陳女耳邊，壓低聲量以氣聲辱罵「幹x娘」，陳女爆怒，卻反遭林警依妨害公務罪嫌壓制，頭部還被林警巴了一掌，昏厥倒地，林警則趁機將她上銬，一旁民眾紛紛指責林警執法過當，林卻說「我哪有打她？她罵我，我現行犯逮捕她啦，打她？」

隨後將警方執行管束通知書交給其他員警，供通知陳女或其家屬使用，並擬將「現行犯逮捕程序」私自轉成警察職權的「行政管束」，直到陳女送醫後到清醒後離開，期間都無警方戒護，也未通知檢方偵辦。但依現行刑法訴訟規定，「司法警察依法逮捕現行犯，完成程序後應請示、解送檢察官」，但林警卻違反規定，私自將陳女解銬，並向支援員警表示，「陳女酒醉，先幫她就醫，之後再通知做妨害公務筆錄即可」。檢方依傷害、強制、公務員縱放人犯等罪嫌將林警提起公訴，而違規使用辣椒水部分，則被竹北分局做出申誡2次處分。

林警的爭議不止一件，2019年3月23日，在竹北分局對面開設小吃店的陳男，因懷疑店門口停車遭林警用手機偷拍拍攝，帶著母親、姊姊到警局找林警理論，雙方各執一詞，卻在言語間擦槍走火發生肢體衝突，陳男姊姊在安撫林警時意外拍落林警的額溫槍，雖立即撿起返還，仍遭林警以妨害公務罪嫌逮捕，陳男前往阻止，卻遭林警以柔道「大外割」壓制，但卻因重心不穩，自摔倒地。

旁邊的同事見衝突越烈，趕快上前安撫雙方，並釐清爭議經過，經現場監視器畫面顯示，警方認為陳男姊姊非有意拍落林警的額溫槍，也未有積極攻擊之舉，遭林警掐住脖子壓制於地後，雙手即攤開，也未再與林警拉扯，因此讓3人先離開，並報告檢察官，3人妨害公務部份也遭不起訴，至於陳男、陳男姊姊與母親涉傷害等罪部分，也皆不起訴處分。

新竹縣警察局表示，已掌握林員狀況，對其加強關懷並給予勤務輔導，至於遭外界質疑是否會將涉事員警汰除，因其未符合警察人員人事條例停、免職規定，仍須待法院進一步釐清。而竹北警分局同僚也透露，目前林姓員警已被管制勤務，因為其情緒較易起伏，被要求不得配槍、少與民眾接觸。

「台北新板希爾頓酒店【Market Flavor 悅市集】週末自助午晚餐單人券」

►影／精神科醫師戀上護理長　他寫「腥情日記」表愛…小三嬌嗔：不准愛她

►怨她把錢花光還劈腿！情傷男水果刀恐怖報復　女友頸動脈慘被割斷噴血亡

►超噁慎入！霸氣萌犬變無毛骨頭狗　開門驚見「炸裂土石流」…眾人奪門狂吐

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
山老鼠殘忍吃掉「台灣黑熊」！警偵辦見骸骨嚇傻
「口罩20大銷售通路」一次看！　粉紫戀愛系今19點開賣
快訊／下班注意！雨區擴大　雙北等10縣市大雨特報
前參謀總長女兒不爽沒分到北市房產！帶兒換鎖住進去下場慘了
美廉社5萬盒口罩跑哪去？她直擊「店長秒搶100名額」曝1神招
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

警抓山老鼠搜出500公斤珍貴樹瘤　嚇見奇怪骸骨…是被吃光的台灣黑熊

補教女師中邪發狂！拖8歲童關廁所死命打...喊：你是惡靈夜夜騷擾我

師父遭羈押禁見　少龍弟子群起替師父喊冤

桃園小貨車過彎失控翻覆　後方車輛直擊嚇傻…運將幸僅皮肉傷

開疝氣術後蛋蛋爆痛！男忍16hrs錯過救援期　「睪丸壞死」怒告醫

業務經理偷吃酒店公關！生兒爽辦「滿月酒會」…副總妻驚知崩潰流產了

快訊／「逾時未退房」！男陳屍台南旅社房內　家屬接消息淚崩：1年沒他消息了

嘉義男離奇失蹤家屬急壞！他8天後託夢：我在水裡…已成「全裸腫屍」趴河床

爸爸偏心！前參謀總長羅本立女兒不爽沒分到房…帶兒子換鎖住進去遭判刑

「警棍鎖喉」恐怖27秒畫面曝！高雄影城闆娘收租遇襲　惡房客連拖帶拉要她命

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

《我的婆婆》 鍾欣凌心疼孫女哭了　王少偉下跪道歉認錯...沒想到結局逆轉

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

羅霈穎60歲冥誕好友齊聚辦趴　于美人：用她喜歡方式懷念她

「藝Fun券2.0」加發60萬份！　8月底開放註冊符3資格都可申請

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

警抓山老鼠搜出500公斤珍貴樹瘤　嚇見奇怪骸骨…是被吃光的台灣黑熊

補教女師中邪發狂！拖8歲童關廁所死命打...喊：你是惡靈夜夜騷擾我

師父遭羈押禁見　少龍弟子群起替師父喊冤

桃園小貨車過彎失控翻覆　後方車輛直擊嚇傻…運將幸僅皮肉傷

開疝氣術後蛋蛋爆痛！男忍16hrs錯過救援期　「睪丸壞死」怒告醫

業務經理偷吃酒店公關！生兒爽辦「滿月酒會」…副總妻驚知崩潰流產了

快訊／「逾時未退房」！男陳屍台南旅社房內　家屬接消息淚崩：1年沒他消息了

嘉義男離奇失蹤家屬急壞！他8天後託夢：我在水裡…已成「全裸腫屍」趴河床

爸爸偏心！前參謀總長羅本立女兒不爽沒分到房…帶兒子換鎖住進去遭判刑

「警棍鎖喉」恐怖27秒畫面曝！高雄影城闆娘收租遇襲　惡房客連拖帶拉要她命

汪小菲突曬大S舊照：那麼美的徐熙媛　評10年婚「完美和完整不是一回事」秒刪

看到男人就露ㄋㄟㄋㄟ！　豪放汪見媽卻「秒變臉翻白眼」她看傻

美廉社700店搶5萬盒口罩！網曝店長「先打發票秒搶100名額」業者將追查

偶像韋禮安現身助陣！　蔡佩軒「藏愛意」：怕被韋太太攻擊

猛男半年約砲50女...尿道流黃綠濃汁！他「身中雙鏢」淡回：社會在走早晚遇到

康友-KY慘跌停「外資卻買爆」！網友曝「3大可能」猜大戶動向

花東3天2夜當司機！累炸補眠...被公主們笑「你好廢哦」　他神反擊被讚爆

警抓山老鼠搜出500公斤珍貴樹瘤　嚇見奇怪骸骨…是被吃光的台灣黑熊

《乘風破浪的姐姐》復活名單曝光！　「被淘汰7選手」成功回舞台

補教女師中邪發狂！拖8歲童關廁所死命打...喊：你是惡靈夜夜騷擾我

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

社會熱門新聞

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

即／宜蘭男跟媽吵架狠扯髮撞地！伴屍4天

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

驚悚撞擊影片曝　夫妻遭雙雙撞飛1死1重傷

台東男涉虐殺貓狗　騎車自撞慘死

板橋疑火警　警消到場發現誤報

名醫害妻猝死　退休警悲憤哭不出淚

冷戰40年才剛破冰！暖夫「輪椅推妻」遭撞1死1傷

即／新竹行人闖軌　遭自強號撞上

楊麗花夫洪文棟　確定有私生子

自爆護理師中獎後車禍！陳清景送加護病房傷勢曝光

即／男陳屍台南旅社房內　家屬崩潰：1年沒他消息了

「小蜜蜂」配備全都露！抓欠債車、權利車1輛賺9000元

獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！警恐淪「免費保鑣」

更多熱門

相關新聞

4屁孩闖圍欄！　灑「不明物體」嚇牛隻

4屁孩闖圍欄！　灑「不明物體」嚇牛隻

有一名網友在臉書社團「發現陽明山」中發文表示，2日清晨在陽明山擎天岡步道走走，在回程約早上7點多時，發現一群大約國高中生年紀的青少年，竟跨越圍欄進入草原接近牛群來逗弄、惡作劇等等，甚至在嬉鬧過程中疑似朝牛隻噴灑辣椒水，讓網友覺得很難過，為什麼要這麼無聊的去欺負動物、招惹牠們。

夜店起衝突不聽勸　台中警速噴辣椒水壓制

夜店起衝突不聽勸　台中警速噴辣椒水壓制

愛犬被狗狗聞私處！他拿石頭攻擊…2飼主互毆

愛犬被狗狗聞私處！他拿石頭攻擊…2飼主互毆

軍用品店流血衝突！男客對店長噴辣椒水再抽刀攻擊

軍用品店流血衝突！男客對店長噴辣椒水再抽刀攻擊

爭道起糾紛！男攔車噴辣椒水　嗆「騎這種車比較兇喔！」

爭道起糾紛！男攔車噴辣椒水　嗆「騎這種車比較兇喔！」

關鍵字：

竹北分局辣椒水縱囚

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

接娃沒看到人！家長一找死在幼稚園園長車內

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

美廉社口罩開門10分鐘售完！6點人潮排爆街口

長腿妹信義區亂丟垃圾　店家氣炸公布畫面

新竹媽砸2300元買MIT口罩　一查結果驚人

傳這群人不合解散！團員哭曝10年私密心聲

羅霈穎冥誕「靈堂放電音」17好友跳舞開趴　禮儀公司：第一次遇到！

丫頭鞋子放門口越變越少！

小鐘摩鐵開房「《玩很大》女神濕身按摩」

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

更多

最夯影音

更多
直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元
羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面