新竹狂警3罪齊發！辣椒水噴醉女貼耳譙三字經　「拔槍列管」下場曝



▲竹北分局一名林姓員警，因拿辣椒水噴上門求助的酒醉女，遭到起訴。（圖／翻攝GOOGLE）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北分局一名林姓警員，在值班台執行勤務時，處理一名酒醉求助的陳姓女子，見其哭泣不止，安撫無效，竟拿起辣椒水朝她臉上連噴2下，等到救護車靠近時，再氣聲「幹x娘」惹怒對方，林警再以妨害公務罪嫌將她壓制上銬，只是卻未經正常程序，私下解下手銬縱放陳女。新竹地檢偵查終結，認林姓警員涉傷害、強制、公務員縱放人犯等罪嫌，將其依法起訴。

據起訴，2019年4月5日凌晨，醉酒的陳姓女子因連絡不上男友前往竹北分局求助，當時正在值班台執行勤務的林警見狀，通知轄區派出所兩名員警到場支援、安撫，林警見陳女哭哭啼啼，屢勸不聽，竟拿出辣椒水朝她臉部連噴2下，林女被辣得哇哇叫，最後被男友帶走。

不過因林女仍不舒服，又與男友返回分局請林警幫忙叫救護車，林警見陳女質疑他噴辣椒水，竟臉貼近陳女耳邊，壓低聲量以氣聲辱罵「幹x娘」，陳女爆怒，卻反遭林警依妨害公務罪嫌壓制，頭部還被林警巴了一掌，昏厥倒地，林警則趁機將她上銬，一旁民眾紛紛指責林警執法過當，林卻說「我哪有打她？她罵我，我現行犯逮捕她啦，打她？」

隨後將警方執行管束通知書交給其他員警，供通知陳女或其家屬使用，並擬將「現行犯逮捕程序」私自轉成警察職權的「行政管束」，直到陳女送醫後到清醒後離開，期間都無警方戒護，也未通知檢方偵辦。但依現行刑法訴訟規定，「司法警察依法逮捕現行犯，完成程序後應請示、解送檢察官」，但林警卻違反規定，私自將陳女解銬，並向支援員警表示，「陳女酒醉，先幫她就醫，之後再通知做妨害公務筆錄即可」。檢方依傷害、強制、公務員縱放人犯等罪嫌將林警提起公訴，而違規使用辣椒水部分，則被竹北分局做出申誡2次處分。

林警的爭議不止一件，2019年3月23日，在竹北分局對面開設小吃店的陳男，因懷疑店門口停車遭林警用手機偷拍拍攝，帶著母親、姊姊到警局找林警理論，雙方各執一詞，卻在言語間擦槍走火發生肢體衝突，陳男姊姊在安撫林警時意外拍落林警的額溫槍，雖立即撿起返還，仍遭林警以妨害公務罪嫌逮捕，陳男前往阻止，卻遭林警以柔道「大外割」壓制，但卻因重心不穩，自摔倒地。

旁邊的同事見衝突越烈，趕快上前安撫雙方，並釐清爭議經過，經現場監視器畫面顯示，警方認為陳男姊姊非有意拍落林警的額溫槍，也未有積極攻擊之舉，遭林警掐住脖子壓制於地後，雙手即攤開，也未再與林警拉扯，因此讓3人先離開，並報告檢察官，3人妨害公務部份也遭不起訴，至於陳男、陳男姊姊與母親涉傷害等罪部分，也皆不起訴處分。

新竹縣警察局表示，已掌握林員狀況，對其加強關懷並給予勤務輔導，至於遭外界質疑是否會將涉事員警汰除，因其未符合警察人員人事條例停、免職規定，仍須待法院進一步釐清。而竹北警分局同僚也透露，目前林姓員警已被管制勤務，因為其情緒較易起伏，被要求不得配槍、少與民眾接觸。

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