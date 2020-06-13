爭道糾紛！白牌機車男叼菸攔　朝紅牌騎士噴辣椒水嗆「騎這種車比較兇喔！」

▲潘男不滿被鳴按喇叭，對范男噴灑辣椒水。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區一名機車騎士疑因搶用車道，不滿遭紅牌大型重機騎士對他鳴按喇叭，在大馬路上將他攔下，機車騎士情緒激動拿出預藏辣椒水，朝紅牌重機騎士噴灑，警方獲報到場，將2人帶回派出所，雙方暫不提告，但對於是否涉及社維法及違反道交法，將調查後進行告發裁罰。

12日晚間6時許，25歲潘姓男子騎乘重型機車，行駛在新北市淡水區中正東路上往淡水方向，當時下班尖峰時刻，往來車輛密集，一群大型紅牌重機行經他車旁，潘男疑似搶用車道，其中21歲范姓男子對他鳴按喇叭示警，潘男理智線瞬間斷了。

▼范男痛到蹲坐在地 。（圖／記者陳以昇翻攝）

潘男沿著中正東路狂追，在往三芝方向的淡金路上將范男攔下。從行車記錄器影片顯示，潘男叼著煙激動地說「現在是怎樣，叫警察來！」，范男同行友人擔心肢體衝突連忙喊「不要動手喔」，此時潘男冷不妨拿出預藏的辣椒水，朝范男臉部噴灑，並嗆「怎樣，騎這種車（紅牌）比較兇喔，我不會跑，等警察來」，范男痛到蹲坐在地。

▼潘男叼菸嗆同行友人「叫警察啊」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方到場後，將2人帶回派出所了解，初步雙方暫互不提告，但針對潘男噴灑辣椒水，依社會秩序維護法第63條放置、投擲或發射有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞者，處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰。另依道路交通管理處罰條例，第43條1項4款，汽車駕駛，非遇突發狀況，在車道中暫停，處6000-24000元，吊扣汽車牌照3個月。將將調閱相關監視器畫面釐清後，依法告發及裁罰。

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▼潘男叼菸嗆「騎這種車比較兇喔」 。（圖／記者陳以昇翻攝）