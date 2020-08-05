4屁孩衝陽明山跨欄逗牛　下秒噴「不明液體」影片全拍到

▲陽明山擎天岡牛隻。（圖／翻攝自陽明山國家公園臉書）

實習記者高琳景／綜合報導

有一名網友在臉書社團「發現陽明山」中發文表示，2日清晨在陽明山擎天岡步道走走，在回程約早上7點多時，發現一群大約國高中生年紀的青少年，竟跨越圍欄進入草原接近牛群來逗弄、惡作劇等等，甚至在嬉鬧過程中疑似朝牛隻噴灑辣椒水，讓網友覺得很難過，為什麼要這麼無聊的去欺負動物、招惹牠們。

從影片中可看出，4名青少年慢慢靠近牛群，在一陣嬉鬧後再迅速跑開，牛隻也被嚇得連忙避開，全程皆被網友錄下po在網路上，有不少網友紛紛留言表示「抓起來法辦！」「被撞死再來怪牛嗎？」「很想哭，牛招惹他們了嗎？」「都是別人教壞我的小孩，我的小孩最乖」。

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2年前發生數起擎天岡牛隻衝撞民眾的事件，甚至有一名陳姓婦人遭撞倒於數日後身亡，陽明山國家公園緊急封閉環形步道，同時設置圍欄來確保人牛隔離，並於今年1月16日才開放供民眾行走的步道，然而卻還是有民眾擅自跨越圍欄來逗弄牛隻。

陽明山國家公園管理處則出面回應表示，會調遊客服務站附近的攝影機錄影畫面，比對看是否能找到這4個人較清楚的畫面，再來做後續的處理。