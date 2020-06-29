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愛犬被狗狗聞私處…助理教授拿石頭攻擊！他衝上前護毛孩慘遭「辣椒水噴眼」

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遛狗。（圖／取自CC0圖庫／Pixabay）

▲麥可（化名）的愛犬在公園玩耍時被土狗聞私處，他一氣之下竟直接拿路旁石頭丟土狗。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄某國立科大外籍助理教授麥可（化名）一日遛狗時，因不滿薛姓男子的土狗聞了自家杜賓犬的私處，心急之下竟拿起小石頭朝土狗丟。薛男見愛犬遭攻擊，怒衝上前理論，未料又遭麥可噴辣椒水、持遛狗繩甩打，雙方發生衝突。事後2人互提告，橋頭地院依傷害罪判麥可拘役40日，薛男拘役30日，皆得易科罰金。

麥可2019年5月13日晚上8點多到公園遛狗時，見自己所飼養的杜賓犬遭薛男的土狗聞私處，不滿之下竟激動撿起路邊小石頭朝土狗丟。薛男見愛犬遭攻擊，怒衝上前想制止，未料卻被麥可以辣椒水回擊，當下薛男不甘示弱，拿手邊安全帽回毆，麥可同時間也持遛狗繩甩打薛男。

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▲▼狗,土狗。（圖／記者徐愷昕攝）

▲麥可（化名）的愛犬在公園玩耍時被土狗聞私處，他一氣之下竟直接拿路旁石頭丟土狗。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

2人最後紛紛掛彩，薛男頭部及右前胸壁受傷，雙眼也受化學刺激而疼痛難耐；而麥可則是頭部外傷併前額腫脹及擦傷，左手肘及左大腿鈍傷。事後，2人互告傷害。

刑事部分，橋頭地院審理時認為，雙方因寵物發生口角，不論誰先動手毆打對方、動機為還擊或報復，均屬傷害的攻擊行為，審結判麥可拘役40日，薛男拘役30日，皆得易科罰金；而民事部分，僅薛男有提告求償醫藥費及精神撫慰金20萬元，但法官審結認為麥可賠償3萬元較為合理。

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