FB常分享生活...衛生局女員工：爬出去又被拖回！千字痛訴後亡　3周前剛辦器捐

▲林女於衛生局大樓頂樓墜落。（圖／記者游宗樺攝）

記者林昱萱／新北報導

新北市衛生局一名林姓女員工3日下午5時許失蹤，孰料卻在深夜11時許傳出墜樓，讓家屬相當震驚、悲痛。警方調查，發現林女失蹤前曾在臉書發布一篇千字文，透露自己遭到性侵、欺騙等。此外，從林女的臉書可見，林女時常在臉書分享自己的生活，事發前兩天臉書也照常更新，沒想到卻會在2天後發生憾事。據了解，林女的器官捐贈的同意卡，也已經在事發前約3個禮拜核發。

林女在臉書寫下1539字，字字句句充滿了沉痛的控訴，而文內提及，「那天他宿醉強暴了我，把我從廁所拖到客廳再扛到房間，他嘴上說著：『再一下下就好』」，清楚地描述了自己遭到性侵的過程，結束後她不斷的崩潰痛哭，而對方一再的下跪道歉，林女甚至心軟答應不公開真相，直到自己閱讀了《房思琪的初戀樂園》，才明白一切。

►衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字痛訴：從廁所拖到客廳…6hrs後頂樓墜下亡

▲新北市衛生局女員工時常在臉書分享生活。（圖／翻攝臉書）

林女寫完這篇貼文6小時後就墜樓身亡，讓家屬、朋友相當無法接受，不少朋友也都紛紛湧進林女的臉書，除了表達不捨之情外，也紛紛希望司法可以還林女一個公道。據了解，林女時常在臉書分享生活，看上去活潑開朗，沒想到背後卻有如此遭遇，最終不幸結束生命。

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