教長透露陸生入境「黃金時間」　跨部會商討讓所有境外學生回台念書

▲潘文忠說，將商討善用暑假最黃金時間，讓陸生回台灣繼續學業。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

教育部上週開放境外舊生入境，原本也包含陸生，卻大轉彎排除，引起各界熱議，國立大學校院協會、私立大學及私立科技大學校院協進會更是發聲明喊話教育部要一視同仁快解禁。教育部長潘文忠今（12日）表示，跨部會近期會商討，「善用暑假最黃金時間」，讓陸生在此階段回台灣繼續學業。

潘文忠今被媒體問及此事說，境外生返台就學，各大學都有積極準備，並逐步開放很多境外生，每天都有一定人數入境，針對兩岸事務主管機關陸委會部分，已積極跟陸委會就各大學準備情形，及「暑假是最好也合適的時間」進行意見上交換，將相關訊息讓陸委會充分了解，「跨部會在近期會再商討，善用暑假最黃金時間讓境外同學，包含陸生在此階段回到台灣繼續學業。」

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▲潘文忠說，陸生就學權益，教育部會全力協助。（圖／記者崔至雲攝）



至於是否暑假前就會開放？潘文忠指出，防疫優先原則不變，返台最好時機都要完成14天居家檢疫，目前學校有很多居家檢疫宿舍，經各地衛生機關同意並善用，尤其現在很多境外生來自各國，陸續進來，不管是桃園一、二航廈，還是松山、小港機場都有國外班機，教育部都有設置專櫃，以上讓陸委會充分了解，從兩岸情勢研判，對於維護陸生就學權益，是教育部一直努力目標。

媒體追問，陸生返台是否還是不容易，甚至有一說是要年底？潘文忠僅表示，疫情在世界還是很嚴峻，台灣一點都不敢掉以輕心，對疫情國境管理會用最高規格處理，就是要顧到國人健康跟境外生就學權益，檢疫能量是關鍵，現階段很有節奏按照梯次進行，每天最高有100多名境外生返台，就是嚴格執行檢疫作業讓他們回來，後續兩岸事務，主管機關審酌還是要兼顧防疫，包含陸生就學權益，教育部會全力協助。