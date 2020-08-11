師大要求碩博生簽切結書！「論文抄襲和指導教授無關」爆爭議

▲對切結書爭議，台師大強調，學校會循教務會議程序加以修正，避免引起誤解。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

論文抄襲事件爆不停，台灣師範大學要求碩博士生在考試時，除填具申請書、備妥成績單、論文初稿及提要外，還要簽下一份切結書，但其中字句「與本人之指導教授及口試委員無關」，似乎要讓學生承擔一切後果引發爭議，台師大回應，會再修正避免誤解。

台師大表示，為配合教育部要求，對大學博碩士論文嚴格把關，以確保學術品質，在105年5月召開教務會議修訂通過「學位授予暨研究生學位考試辦法」，研究生申請博碩士學位考試時，除了填具申請書、備妥成績單、論文初稿及提要外，應繳交「線上剽竊系統之論文原創性報告一份」、「學位論文考試申請切結書一份」，經系主任、所長同意後，才能參加學位考試。

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台師大這份切結書由教務處統一規範，請學生填寫，主要目的是提醒學生自律，承諾論文為個人研究及撰寫，以示負責，而非讓指導教授卸責。如指導老師涉及違反學術誠信與倫理或未善盡指導時，學校也會有相關機制加以處理。對於「與本人之指導教授及口試委員無關」引起爭議，台師大強調，學校會循教務會議程序加以修正，避免引起誤解。

教育部表示，指導教授因須定期與學生會面討論並觀念指導，一旦學位論文有專業領域不符或違反學術倫理時，指導教授應負相應責任，所屬系所亦應檢討改進品保機制，這原則並不會因師生簽署切結書而有所改變，也會將學倫自律的情形資訊公開，大學如有學位論文涉及學術倫理疑義未妥為處理、學術自律機制不良導致學位論文衍生品保問題、學位論文資訊揭露不足等情事，教育部將作為增設系所審查及調減相關系所招生名額之參據。

