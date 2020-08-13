防制馬路殺手釀禍　白河警主動出擊宣導交安保平安

▲台南市白河分局主動出擊，前往轄內砂石車、大貨車、卡車等大型車及司機聚集的宅急便、混泥土場、貨運行、客運轉運站等處，宣導安全駕駛觀念，共同防制大型車肇事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大型車內輪差及視野死角，往往造成不可回復性的重大死傷，台南市白河分局為有效防制大型車釀禍，13日主動出擊，前往轄內大型車及司機聚集的宅急便、混泥土場、貨運行、客運轉運站等處，向大型車司機及業者，宣導安全駕駛觀念，共同防制大型車肇事，期能有效降低內輪差及視野死角造成的車禍傷亡憾事。

白河警分局員警，前往轄內大型車司機聚集或營業場所，向業者及各司機駕駛人宣導內輪差及視野死角觀念，宣導內輪差係車輛轉彎時，內側前輪劃出的圓半徑比較大，後輪劃出的圓半徑較小，前後輪間得差距即稱為「內輪差」；次外，大型車因車頭前方或A柱視線死角，及駕駛無法藉由後視鏡間接看到的視野區域稱作「視野死角」。若駕駛行車轉彎時未減速慢行，內輪差及視野死角易讓用路人成為「輪下亡魂」。

「開大型車不要當作是無敵鐵金剛！也不要以為在開戰車！」，期能透過向大型車駕駛宣導安全駕駛觀念，亦提醒業者時時刻刻向其員工叮嚀：當個優良的大型車司機，培養守法精神與職業道德，共同防制大型車釀禍，避免造成無數幸福家庭破碎，天人永隔悲劇發生。





白河警分局提醒民眾，「遠離大型車，安全有保障」，大型車因內輪差及視野死角問題，若未與其保持行車安全距離，發覺危險的瞬間，已來不及逃離與迴避，在此也呼籲大型車駕駛，可以安裝「行車視野輔助系統」、「盲點偵測警示系統」，幫助自己注意周遭人車，並且千萬不要疲勞駕駛或酒後駕車，相信大家多一分注意，一定可以減少交通事故所造成的終生遺憾。

・解救混合肌、保濕修護一次搞定



