車聚活動要注意　歸仁警擴大交安宣導遵守規則保平安

▲台南市歸仁分局避免違法改裝機車，藉機至市道182線飆車影響行車安全，結合交警大隊、環保局及台南監理站，加強輛稽查，取締違法情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁分局透過網路情蒐，得知社團Yamaha Cafe於8月1日在市道182線龍崎文衡殿前舉辦車聚活動，為保障合法車聚活動，避免違法改裝機車藉機至市道182線飆車影響行車安全，因此結合交通警察大隊、環保局及台南監理站，在龍崎文衡殿前市道182線部署警力，加強雙車輛稽查，取締違法情事。

當日稽查成果，計查獲車輛改裝燈光、排氣管共24件；牌照註銷及無照（越級）駕駛共9件；另外檢測排氣噪音不合格共5件。稽查結果發現，私自改裝車輛行駛違規佔絕大多數，另使用註銷牌照及無照駕駛或越級駕駛違規次之，顯然可見，龍崎區居民反映重機噪音擾人安寧，且該路段事故不斷其來有自。

歸仁警分局呼籲用路人，許多人喜歡藉著參加車聚活動以車會友，交流改裝車輛心得，但車輛燈光、顏色以及排氣管規格均有嚴格規範，原廠設計出售時均會符合法令，請民眾勿輕信機車改裝店，為了促銷而編織出來的行銷語言，擅自更動除了可能遭到取締外，更甚者會造成行車上的安全顧慮，得不償失。

警方騎車出遊安全第一，先決條件是各項規定均要符合才能安心上路，警方各項執法係保障守法用路人使用安全、降低車輛事故發生為出發點，希望大家都能遵守交通規則，保障自己及他人的安全，安心出門、安全回家。

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