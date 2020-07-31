　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

讚警健康蔬醒！　白河警與慈濟志工一同響應蔬食抗疫

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲慈濟大愛夥伴們，辦理「白河讚警蔬食」活動，期望所有警察可以照顧好自己身體健康，民眾就更能安心生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲慈濟大愛夥伴們，辦理「白河讚警蔬食」活動，期望所有警察可以照顧好自己身體健康，民眾就更能安心生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

慈濟台南新營共修處，為感謝警察同仁日以繼夜堅守崗位，對社會治安、交通及防疫工作無怨無悔的付出，特別於31日中午用餐時段辦理「白河讚警蔬食」活動，特地準備蔬食餐點讓白河警分局員警享用，並邀請『山芙蓉樂團』到場輕音樂演奏。

▲慈濟大愛夥伴們，辦理「白河讚警蔬食」活動，期望所有警察可以照顧好自己身體健康，民眾就更能安心生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河警分局31日中午來了一群和藹的慈濟師兄、師姐們，為慰勉警察執勤辛勞，在分局禮堂舉辦「白河讚警蔬食」活動，提供在地食材、蔬食、水果、餐點及湯品等讓員警享用，並有「大愛電視台」到場拍攝員警推動花絮及藉由員警鼓勵民眾投入蔬食行列，讓大家了解「蔬食」的好處，員警吃了蔬食後，表示素食也會這樣色香味俱全且爽口的口味，都感到贊同，希望持續推動，除了能保健康，也願透過食用蔬食，讓大家一起「蔬醒」，為健康、為環境、為地球盡一分心力。

▲慈濟大愛夥伴們，辦理「白河讚警蔬食」活動，期望所有警察可以照顧好自己身體健康，民眾就更能安心生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲慈濟大愛夥伴們，辦理「白河讚警蔬食」活動，期望所有警察可以照顧好自己身體健康，民眾就更能安心生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲慈濟大愛夥伴們，辦理「白河讚警蔬食」活動，期望所有警察可以照顧好自己身體健康，民眾就更能安心生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲慈濟大愛夥伴們，辦理「白河讚警蔬食」活動，期望所有警察可以照顧好自己身體健康，民眾就更能安心生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）
白河警分局感謝慈濟師兄、師的用心，更感謝對警察人員的支持與鼓勵、白河警會將「慈濟善心」力挺警政工作的這份心意，轉換為精進警察執法專業技能與提升服務品質的動力。白河警為了保護社會安寧，除了注意飲食，平常更適度鍛鍊體能，做好身體自主管理，有強健的體魄，才能加強治安及交通維護並持續打擊犯罪，為民眾打造安居樂業的優質生活環境。

・被稱為「地表最強磨皮神器」

ET快訊
「信義區神秘地下室」市值10億卻荒廢　居民探險嚇尿...里長
賓士違停開門…23歲女「摔車2秒」遭公車輾死　男駕駛傻了
陪伴李登輝走完最後一哩路　孫女李坤儀一家四口返翠山莊
李登輝辭世！台北101「點燈5字樣」哀悼：長在我心
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

讚警健康蔬醒！　白河警與慈濟志工一同響應蔬食抗疫

無尾葉鼻蝠首次現身太魯閣卻遭路殺　太管處籲：夜間開車請慢速

桃園楊梅區永平工商校長交接　議長邱奕勝肯定培育技職達人搖籃

2020國家卓越建設獎出爐　台南「竹溪榮獲卓越獎」全國唯一雙料肯定

雲林縣高級中等學校暨國民中小學校長交接　初任校長共5位

為長輩指紋存檔有備無患 竹市金山里長輩反應熱烈

嘉義市國民中小學卸、新任校(園)長交接典禮　黃敏惠：遴選制度公平、公正、透明

一掃去年枯水遺憾　蘭潭音樂噴泉8月1日晚間恢復展演

嘉義巿旅行商業同業公會　振興在地觀光推縣市必遊景點

阻絕垃圾流入河川　嘉義市執行清淨河面工作

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

KID坪溪古道騎登山車重摔　深山祕境「雲霧中藏龜山島」超級美!!!

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

已融化！萌弟把臉湊近想「撸貓」　貓哥見狀自動靠近...網羨：太幸福

汪生病癱診療台...暖露微笑示好 要大家別擔心！網哭：貼心的孩子

生小孩一共要花多少錢？　 新手爸「攤開整疊收據」清算19.5萬！

知名火鍋店烏梅汁一壺280元！ 拿40元飲料現倒...「飯店也這樣」

讚警健康蔬醒！　白河警與慈濟志工一同響應蔬食抗疫

無尾葉鼻蝠首次現身太魯閣卻遭路殺　太管處籲：夜間開車請慢速

桃園楊梅區永平工商校長交接　議長邱奕勝肯定培育技職達人搖籃

2020國家卓越建設獎出爐　台南「竹溪榮獲卓越獎」全國唯一雙料肯定

雲林縣高級中等學校暨國民中小學校長交接　初任校長共5位

為長輩指紋存檔有備無患 竹市金山里長輩反應熱烈

嘉義市國民中小學卸、新任校(園)長交接典禮　黃敏惠：遴選制度公平、公正、透明

一掃去年枯水遺憾　蘭潭音樂噴泉8月1日晚間恢復展演

嘉義巿旅行商業同業公會　振興在地觀光推縣市必遊景點

阻絕垃圾流入河川　嘉義市執行清淨河面工作

FB發文悼念李登輝！印度台北協會：願靈魂永遠安息

直擊！中華電信5G體驗車上路　社畜演員嗨玩欲罷不能

拚數位帳戶　華銀優惠利率「加碼」最高達2.5%　多活儲利率31倍

退役女官跟毒蟲回家嗨…隔天「頭顱搖搖欲墜」全裸亡　鄰居看見她被拖走

不斷更新／蔣砲炸裂！歸隊首安　富邦6局2比3兄弟

魏應充推動「將才學堂」發酵夢想　逾300名高關懷青少年翻轉人生

撐不住！鳳凰旅遊八月裁員求生　精簡比例低於20%「不到50人」

30年「家樂福南港店」突宣布8月關店！業者證實：內部整修「未來會重新營運」

印度婦女累了！每天花312分鐘做家事　「讓男人分擔點吧！」

直擊／蘇打綠分身魚丁糸睽違3年開唱「僅700幸運兒入場」　上百粉絲「擠爆窗邊」！

地方熱門新聞

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

20分鐘完售！黑色蕾絲口罩搶手

蒜頭飆到每台斤160！蒜農把蒜種全賣出不種了

「黃斑部皺摺」手術治療半年70%視力進步

明基材料公司捐贈千份醫療品照顧雲林縣弱老

恆春鎮長5人登記補選　張榮志成立競選總部籲不賄選

桃園航空城開發要雙贏　黃世杰提訴求

失聯超過50年兩筆友　鹽埔警熱心再度串起友誼

反台南學甲動保園區自救會赴市府抗議

嘉義市失業率3.7%全國最低

張麗善：他走過波瀾壯闊的歲月，歷史自有定論

雨天搶快送餐！外送員飆撞貨車

青埔新光影城推出　汽車露天電影夜

更多熱門

相關新聞

骨鬆非女性專利　男性骨折死亡率比女性高

骨鬆非女性專利　男性骨折死亡率比女性高

別以為骨鬆是女性的專利，許多男性常自認身體硬朗，對骨鬆的警覺心遠低於女性，導致男性因骨鬆骨折的嚴重程度遠高於女性，特別是髖關節骨折後的死亡率，男性高於女性(男性約三成、女性二成死亡率)。

營養師用超商鮮食配出5個健康餐

營養師用超商鮮食配出5個健康餐

夜班「加薪5K」值得嗎？過來人：健康無價

夜班「加薪5K」值得嗎？過來人：健康無價

中研院：「白扁豆」萃取蛋白有效阻斷新冠病毒入侵

中研院：「白扁豆」萃取蛋白有效阻斷新冠病毒入侵

過度節食恐再也吃不下！營養師曝「厭食症」超慘後果

過度節食恐再也吃不下！營養師曝「厭食症」超慘後果

關鍵字：

健康白河警慈濟志工蔬食抗疫

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

玄彬、宋慧喬爆復合同居中！

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

3車6人當街虐打擄人　男子遭球棒狠斷右手

12生肖智商排行！前3名外表老實又聰明

外帶握壽司！驚見壽司蝦發出「詭異藍光」

iPhone 12要來了！首發價格曝光

搜索立法院！　6立委疑涉收賄職權施壓官員

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

大變天了！颱風關鍵時間豪雨撞2天

狗腫成豬頭！好朋友陪牠坐車治療

夏董「麗園」專攬政商名流　高消費隱密會員制

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

快訊／ 民眾聚集北榮外放鞭炮　情況仍待釐清

沒人敢拔管！曾文惠一句話放手李登輝

快訊／傳北市銀行員想獨吞15億！台新回應了

更多

最夯影音

更多
不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開
《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

KID坪溪古道騎登山車重摔　深山祕境「雲霧中藏龜山島」超級美!!!

KID坪溪古道騎登山車重摔　深山祕境「雲霧中藏龜山島」超級美!!!

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面