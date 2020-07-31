讚警健康蔬醒！　白河警與慈濟志工一同響應蔬食抗疫

▲慈濟大愛夥伴們，辦理「白河讚警蔬食」活動，期望所有警察可以照顧好自己身體健康，民眾就更能安心生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

慈濟台南新營共修處，為感謝警察同仁日以繼夜堅守崗位，對社會治安、交通及防疫工作無怨無悔的付出，特別於31日中午用餐時段辦理「白河讚警蔬食」活動，特地準備蔬食餐點讓白河警分局員警享用，並邀請『山芙蓉樂團』到場輕音樂演奏。

白河警分局31日中午來了一群和藹的慈濟師兄、師姐們，為慰勉警察執勤辛勞，在分局禮堂舉辦「白河讚警蔬食」活動，提供在地食材、蔬食、水果、餐點及湯品等讓員警享用，並有「大愛電視台」到場拍攝員警推動花絮及藉由員警鼓勵民眾投入蔬食行列，讓大家了解「蔬食」的好處，員警吃了蔬食後，表示素食也會這樣色香味俱全且爽口的口味，都感到贊同，希望持續推動，除了能保健康，也願透過食用蔬食，讓大家一起「蔬醒」，為健康、為環境、為地球盡一分心力。



白河警分局感謝慈濟師兄、師的用心，更感謝對警察人員的支持與鼓勵、白河警會將「慈濟善心」力挺警政工作的這份心意，轉換為精進警察執法專業技能與提升服務品質的動力。白河警為了保護社會安寧，除了注意飲食，平常更適度鍛鍊體能，做好身體自主管理，有強健的體魄，才能加強治安及交通維護並持續打擊犯罪，為民眾打造安居樂業的優質生活環境。

・被稱為「地表最強磨皮神器」