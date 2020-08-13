民法下修後「18歲完全成年」　可辦信用卡、租屋、買手機

▲民法下修成年年齡後，滿18歲的青年可自主辦信用卡。（示意圖／記者紀佳妘攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

行政院13日拍板通過民法部分條文修正草案，將成年年齡調降為18歲，未來只要滿18歲及可自主結婚，不僅如此還能夠自己買手機、租房、辦信用卡等等，影響範圍相當廣泛。

在成年年齡未調降至18歲之前，申辦信用卡、銀行開戶、買手機、簽契約等，都要等到20歲後才能辦理，否則須交由法定代理人同意才能執行。如今政院拍板通過下修成年年齡至18歲後，未來民眾只要年滿18歲，就可自主申辦信用卡、銀行開戶、貸款、買手機、簽契約、租房，還能擔任公司發起人，生活上的大小事幾乎都可以自己作主。

民法部分條文修正草案，將成年年齡調降為18歲，並將男女訂婚與結婚年齡統一，訂婚為17歲，結婚則為18歲；未來轉送立法院審議、三讀後再經2年緩衝期，最快2023年上路。屆時男女滿18歲後，結婚不必再經法定代理人同意。

法務部表示，由於民法成年年齡調降，事涉民眾權益且相關法令數量眾多，至少需2年緩衝期，並配合曆年制，因此，民法修正案原則自立法院完成修法程序滿2年後之第一個元旦施行。目前暫定施行日期為112年1月1日。

行政院長蘇貞昌指出，為順應國際潮流，強化青年權益保障，本次修法以民法成年年齡調降至18歲為主，一併修正相關法案，請各主管部會積極與立法院朝野黨團溝通協調，早日完成修法程序。

▲▼調降成年年齡之影響。（圖／行政院提供）

