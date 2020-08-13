2021年度歲出編2.16兆　社福支出5594億仍占大宗

記者陳家祥／台北報導

行政院13日召開院會通過2021年度中央政府總預算案的籌編。歲出部分編列2兆1615億，較2020年度成長4％，其中，各項支出以社會福利支出編列5594億，占25.9%居首；教育科學文化支出編列4290億占19.9%，居第2位；國防支出編列3523億占16.3%，居第3位；經濟發展支出編列2539億占11.7%，居第4位。

受到新冠肺炎影響，蔡英文政府執政以來歲入首度出現負成長，2021年度歲入編列2兆450億，較2020年度減少2.9％。但歲出部分仍逐年增加，2021年度編列2兆1615億，較2020年度成長4％。

歲出部分，2021年度編列2兆1615億，較2020年度成長4％、839億。各項支出以社會福利支出編列5594億，相較今年度增加359億，主要增列政府應負擔之各項保險保費補助263億、少子女化對策計畫（0至2歲）41億；教育科學文化支出編列4290億，較今年度增加88億，主要是增列年改節省經費挹注退撫基金（教職人員）61億，少子女化對策計畫（2至5歲） 41億；國防支出編列3523億，較今年度增加148億，增加來源主要是增列軍事武器裝備74億、裝備零附件購製及設施維護39億、因應募兵制人力經費35億；經濟發展支出編列2539億。

根據主計總處編列之歲入情形，2021年度以稅課收入占大宗，達1.67兆，減少主因為減列所得稅232億元；其次為營業盈餘及事業收入，占2408億；接著為規費、罰賠款及其他收入，占1002億；財產收入占321億。

針對2021年度出現歲入差短，主計長朱澤民說，歲入比去年短少主要是因為疫情的關係，且有些企業可以申請延後繳稅所以歲課收入比較少；另外今年有5G釋照收入440億收入，明年沒有，所以收入比較減少。歲入歲出差短1165億，再加上每年依法債務還本850億，加起來是2115億。