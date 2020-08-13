喝覆盆子下面能「站起來」！市議員女童面前性騷「地方媽媽」：臉紅更棒

▲釜山市議員涉嫌性騷餐廳女員工。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓前首爾市長朴元淳（共同民主黨籍，南韓執政黨）才疑似因身陷性騷醜聞選擇輕生，此前釜山市長吳巨敦（共同民主黨籍）也因性騷辭職下台，然而南韓政壇卻又爆發同黨籍的市議員性醜聞案件！同黨籍的A姓釜山市議員，被指控多次以帶有性暗示的言語，當著孩童面前性騷、撫摸餐廳女員工，目前警方正調查中。

根據韓媒《朝鮮日報》，A姓市議員11日晚間9時30分至11時至釜山市沙下區某間餐廳和朋友用餐、飲酒，沒想到過程中卻對該餐廳B姓女員工說道，「我愛女人，不過覆盆子對女人沒用，我只要喝覆盆子，那裡就會『站起來』（指勃起），該怎麼辦？看妳手指、嘴唇有多紅，如果臉也跟著紅潤那就更棒了！」

曾擔任第8屆釜山市沙下區議員的金昭貞（김소정）是此次事件被害女員工的辯護律師，她12日上午在釜山市議會召開記者會，公開事發監視器影像，並說明詳細經過，「A議員在5日、12日來過餐廳2次，不僅任意撫摸女員工的手臂、進行不必要的肢體接觸，還用半語稱呼對方的名字。」

金昭貞補充，「5日晚間該市議員來到餐廳用餐，即便B員工年幼的女兒坐在一旁，仍執意進行不必要的肢體接觸。B雖然感到羞恥，但因為餐廳7月底才開業，為了不讓餐廳受到牽連，才不敢向警方報案；直到11日，該市議員又做出相同行為，才覺得不能再繼續忍下去了。」

然而該市議員似乎不覺得自己犯錯，甚至直接致電向女員工否認犯案！他表示，是為了要鼓勵女員工，才出手碰觸對方肩膀，根本沒有性騷擾一事；12日下午2時，他更氣得親自致電女員工，「妳為什麼這樣做？我根本沒有（性騷擾）啊！」

似乎知道大事不妙，釜山市共同民主黨籍的其他市議員12日也緊急召開應對會議，發表聲明道歉，「在疫情尚未解除，加上暴雨影響，市民們處於艱困的時期，然而如今又加上（我黨）市議員性騷擾，對此感到十分歉疚，未來將隨警方調查結果，施予嚴格懲處。」

據悉，目前警方已接獲報案，處於調查狀態，為了不讓被害者受到社會輿論上的二度傷害，將暫時不對外公開案情。

►首爾市長超淫「歡樂組」曝光！女秘書量血壓「幫拿內褲」：讓寶貝量好爽