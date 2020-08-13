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金正恩駕休旅車陷泥濘...災民感動痛哭！寫信「慈愛如父」謝恩：將獻汗水

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▲▼金正恩開著凌志高級休旅車視察黃海北道災區。（圖／翻攝自《朝中社》）

▲金正恩開著高級休旅車視察黃海北道災區，災民感動流涕。（圖／翻攝自《朝中社》）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）從7月19日起便連續降下近一個月的暴雨，其中江原道平康郡的總雨量為854毫米，逼近年平均雨量960毫米，而黃海北道銀波郡更有179棟民宅倒塌、730棟單層公寓住宅與600多町步（1町步約等於3千坪）的農田被洪水淹沒，對此最高領導人金正恩特別親駕黑色豪華休旅車前往災區視察，還開倉分配糧食，令災民淚流滿面、感動不已，特別寫信感念恩惠。

黃海北道銀波郡大青里的災民寫信感謝金正恩，並投稿於機關報《勞動新聞》13日的版面中，其標題為「敬我國人民慈愛、敬愛之父金正恩元首」，發誓日後會以豐收的農產報答金正恩的恩情。

▲▼金正恩開著凌志高級休旅車視察黃海北道災區。（圖／翻攝自《朝中社》）

▲金正恩指示開糧倉分配物資給災民。（圖／翻攝自《朝中社》）

災民們在信中寫道，「元首（指金正恩）親自駕車、抓著方向盤，儘管車身深陷泥濘、路途凶險，還是勇往直前，如此令人感動流涕的畫面仍深深地映在我眼簾。元首前來視察的隔日，人民軍便開車前來，載著元首吩咐給我們的白米、海鮮，聽到救災物資到來的消息，我們趕忙跑向前，見到久違、稀奇的珍貴海鮮。」

災民們補充道，「今天我們也收到滿滿的救援物資，是黨中央委員會官員們充滿著真心誠意包裝後寄來的。我們大青里的農民又不算什麼，竟然能讓奔波中的元首兩度前來視察，還贈上如此的恩惠。過去咸鏡北道與羅先市遭遇洪患，感受到如傳說般的恩惠，如今我們也能親身體驗。」

災民們在信中最後表達感謝之意，「元首親自為我們蓋房、寄送給我們吃食與衣物，如今我們能做的，就只有好好耕田。未來我們會輔佐元首、像照顧我們的血肉般，貢獻出我們的汗水。」

▲▼金正恩開著凌志高級休旅車視察黃海北道災區。（圖／翻攝自《朝中社》）

▲金正恩「親民」形象，能在國家危機中團結內部勢力。（圖／翻攝自《朝中社》）

據悉，金正恩6至7日親自開著凌志（LEXUS）LX570，以兩天一夜的行程，前往距離平壤150公里遠的黃海北道銀波郡大青里視察，還以自己的名義開糧倉、向災民撥給物資，帶給民眾「親民」領導人的形象。

《韓聯社》分析，其實災民們的致謝信，在面臨國家型災難時，能團結內部向心力，並突顯出金正恩在面臨危機存亡時「救苦救難」、「奉獻犧牲」的形象。

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