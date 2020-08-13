快訊／5萬盒口罩8分鐘賣光！美廉社臉書被灌爆　緊急道歉：不要再排隊了

記者葉國吏／綜合報導

美廉社今日起開放民眾「不限身份」預購醫療口罩，沒想到開賣10分鐘就賣完，引爆眾人怒火。美廉社臉書緊急公告道歉「對不起 請大家不要再排隊了！！抱歉抱歉」但仍止不住民眾怒火、洗版痛罵。

▲美廉社小編道歉。（圖／翻攝美廉社臉書）

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美廉社這次口罩預購自今日起至25日，「不限身份」可以用259元的價格預購南六醫用口罩（50入／盒），訂購完成後5日可至原門市取貨，每人限購5盒，此波全台限量5萬盒。美廉社門市約在早上7點至7點30開始營業，據了解，部分分店開門後不到10分鐘，約前20人預購完就達店家配置上限，晚一步的民眾就無法成功預購。

▲美廉社口罩今日開始預購，開店前就排滿人潮。（圖／記者劉宜庭攝）

有讀者向《ETtoday新聞雲》投訴，「美廉社說13號口罩可預購，結果13號早上7點半去就說5萬盒7點就被預購完了，是他們自己員工先訂去了嗎？開門就說沒了！」網友也紛紛湧入美廉社臉書洗版痛批。對此美廉社緊急公告道歉，表示：對不起。請大家不要再排隊了！！抱歉抱歉 口罩完售 8分鐘！全台五萬盒 已經全賣光「小編向大家道歉 向各位早起的哥哥姐姐說抱歉」。

美廉社小編透露，由於口罩數量實在有限，ㄧ有餘綽量體就會酌情釋出。「美廉社持續作為防疫夥伴，另外美廉社亦是政府口罩預購指定領取點，目前政府的網路實名制預購還是可以訂購的。我們會再努力進貨。未來再給各位更多服務。真的很不好意思。」