「75C專櫃小姊姊」賣原味口罩一片500元：整天講話滿滿燕窩　衛生局回應了

▲原味口罩有衛生上的疑慮。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台灣製口罩品質優秀，加上新冠肺炎疫情尚未停歇，依舊被消費者瘋搶。不過，現在除了全新口罩外，竟有「櫃姐」在網路賣起「原味口罩」，且一片價格高達500元；此外，還出現「聖水」、「燕窩」和「月月」女性體液等詭異商品。對此，台南市衛生局表示，若販售醫療口罩，得經過衛生局許可才行，否則最高可處200萬罰鍰；至於體液等商品如果危害人體健康，消保官說，可勒令下架，若違反最重可罰150萬元。

實際搜尋「原味口罩」、「汰換口罩」等關鍵字，可發現有不少人在販售，有女性賣家介紹，「普通款是直接戴的，帶妝款會有殘妝跟唇印」、「戴一天的口罩」；另外，還有女性體液相關產品，像「燕窩」是口水、「聖水」是尿液、「月月」則是月經。

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▼櫃姐賣原味口罩，一片最貴500元。（示意圖／記者陳俊宏攝）

一名自稱「專櫃小姊姊」的網友販售原味口罩和「燕窩」等商品，她在拍賣網站刊登資訊，「本身做服務業，所以一整天都會講話，滿滿燕窩，目前固定色藍色，加購燕窩10ml（瓶裝）。」她並指自己的胸圍是75C、身高162公分、體重48公斤。

《自由時報》報導，衛生局表示，若販售醫療口罩，則得先經過衛生局許可才能，否則可依違反《藥事法》第40條第1項規定，「製造、輸入醫療器材，應向中央衛生主管機關申請查驗登記並繳納費用，經核准發給醫療器材許可證後，始得製造或輸入」，處3萬元以上、200萬元以下罰鍰。

另外，對於女性體液等相關商品，消保官指出，可依《消保法》進行調查，若發現商品危害民眾健康，可勒令網購平台下架，若發現再次違反規定上架，最重可處150萬元。