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影／每人可買5盒⋯美廉社店門口見「斗笠、安全帽」卡位　5萬盒口罩7分鐘賣光

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▲▼美廉社開放口罩預購，限量五萬份一開店不久銷售一空。（圖／記者許靖騏攝）

▲美廉社開放口罩預購限量5萬份7分鐘賣光。（圖／記者許靖騏攝）

記者蕭筠／台北報導

美廉社今（13）日上午7時於全台門市開賣5萬盒醫療口罩，且「不限身份」每人最多可買5盒，一早就湧進大批民眾排隊等買，有不少爺爺奶奶凌晨4點就來排隊，還特意帶上小板凳就怕等太久，還有許多用斗笠、安全帽先卡位的情況，就為搶買口罩，但口罩在7點一開放預購約7分鐘就完售，引發不小民怨。

▲▼美廉社排買口罩人潮。（圖／業者提供）

▲美廉社排買口罩人潮，還有用安全帽、斗笠先卡位的民眾。（圖／業者提供）

美廉社今開賣口罩，凌晨4點左右許多門市就湧進大民眾排隊等買，光是排隊人潮就有100公尺長，不少人也自備小板凳就擔心等太長時間，還有門市門口出現一堆椅子、斗笠、帽子、安全帽等物品卡位排隊，十分誇張，7點預購時間一到，約過7分鐘5萬盒口罩就銷售一空，因此引發民怨。

有民眾質疑美廉社稱13日口罩可預購，結果7點半到卻說5萬盒7點就被預購完了，「是他們自己員工先訂去了嗎？開門就說沒了！」業者回應，5萬盒口罩是各門市透過店內機台一同預購，約莫7分鐘左右就已經預購一空，強調沒有偷跑動作。

而對於此次販售口罩掀起搶買潮，業者也坦言沒預期到該情形，對於未買到口罩民眾十分抱歉，也將積極協調廠商提供更多口罩販售。

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