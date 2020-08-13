影／美廉社開賣5萬盒口罩「7分鐘秒殺」！民怨一開店就沒貨⋯業者回應了

記者蕭筠／台北報導

近日因疫情再度升溫，口罩又掀搶購潮，美廉社於今（13）日起開放民眾「不限身份」預購醫療口罩，且每人最多可買5盒，一早各門市就湧進排隊人潮，有民眾3、4點就排隊等買，全台釋出的5萬盒口罩7分鐘就完售，因此引發大批民怨，對此，業者也作出最新回應，致歉表示沒預期到買口罩的人這麼踴躍，對於未買到口罩者深感抱歉。

▲美廉社開放口罩預購，限量5萬份7分鐘完售。（圖／記者許靖騏攝）

針對民眾質疑美廉社稱13號口罩可預購，結果7點半到卻說5萬盒7點就被預購完了，「是他們自己員工先訂去了嗎？開門就說沒了！」業者表示，5萬盒口罩是各門市透過店內機台一同預購，約莫7分鐘左右就已經預購一空，強調沒有偷跑動作，而對於此次販售口罩掀起搶買潮，業者也坦言沒預期到該情形，對於未買到口罩民眾十分抱歉，也將積極協調廠商提供更多口罩販售。

▲美廉社口罩今日開始預購，開店前就排滿人潮。（圖／記者劉宜庭攝）

量販超市美廉社今日起至25日，開放民眾「不限身份」可以用259元的價格預購南六醫用口罩（50入／盒），訂購完成後5日可至原門市取貨，每人限購5盒，此波全台限量5萬盒。汐止和平店早上6時50分的等候人潮就已經繞了一個街口，美廉社門市約在早上7點至7點30分開門營業，不到10分鐘就賣完，晚一步的民眾就無法成功預購。

美廉社臉書因此被民眾灌爆，小編緊急公告道歉，「對不起 請大家不要再排隊了！！抱歉抱歉。」小編透露，由於口罩數量實在有限，ㄧ有餘綽量體就會酌情釋出。「美廉社持續作為防疫夥伴，另外美廉社亦是政府口罩預購指定領取點，目前政府的網路實名制預購還是可以訂購的。我們會再努力進貨。未來再給各位更多服務。真的很不好意思。」

▲開店不到10分鐘就達預購上限。（圖／記者邱顯燁攝）