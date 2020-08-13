網拍買巨量「咖啡包裝袋」　新北反毒尖兵網搜破毒品分裝場

記者陳豐德／新北報導

新興毒品興起流竄校園，新北市海山警方8月初才投入13名反毒尖兵專任警力受訓，不到半個月期間，12日0時許就循線在板橋市民大道一帶查獲毒品分裝工廠，扣存各式毒品原料及機具，查緝過程中陳姓主嫌企圖駕車衝撞員警，所幸警方及時閃開，沒有造成傷亡，全案訊後將陳嫌等6人依照毒品罪嫌移送偵辦。

▲海山警方破獲毒品分裝場。（圖／記者陳豐德翻攝）



內政部警政署為貫徹行政院「新世代反毒策略行動綱領」，建構「無毒校園」的目標，109年8月3日投入專任警力共581名，期程長達2年，期待專任警力能打造讓家長放心的「無毒校園」。其中海山警偵查隊投入13名專任警力，學習緝毒偵查技巧及相關刑事文書流程、作業，平日除注意校園周邊安全、防制毒品流竄外，針對新型毒品、咖啡包、軟糖、果凍等包裝樣式，也加強相關偵蒐、查緝作為。

海山反毒尖兵於日前擔服網路巡邏，發現陳姓主嫌利用網路購物購買大量咖啡包裝袋及封口機等物品，12日深夜見時機成熟，在新北市板橋區縣民大道一帶等處兵分多路，同步執行搜索，當場查獲陳姓主嫌等6人，並查扣行動電話、磅秤、安非他命40餘公克、卡西酮2300餘公克、不明毒品1000餘公克、咖啡包原料1300餘公克、愷他命、一粒眠、梅片、搖頭丸、神仙水、分裝工具、咖啡包裝袋一批、研磨器、封口機等相關證物。

警方表示，於查緝過程中陳姓主嫌更駕車企圖衝撞查緝員警，所幸員警反應得宜，未造成任何傷亡，但仍造成部分民眾機車受損，全案違反毒品危害防制條例偵移請臺灣新北地方檢察署偵辦。

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