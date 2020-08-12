小女子興趣當飯吃！　在職進修讓她月薪翻3倍

▲許婷婷成功創業，主攻教學與網路販售，不只把興趣當職業，薪水也翻3倍，她開心圓夢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

36歲的許婷婷曾是貿易公司美編，因從小就對手作飾品有興趣，利用下班時間參加勞動部產投在職訓練課程，學習飾品設計與金工技術，期間還拿到日本水晶花藝講師證照，把水晶花藝融合在飾品中，因有獨特風格，深獲消費者青睞，現她已成功創業，主攻教學與網路販售，不只把興趣當職業，薪水也翻3倍，她開心圓夢。

愛漂亮的許婷婷說，從小就對手作飾品充滿興趣，國中時就編織幸運手環送人，大學時期也在網路販售自己設計的手作飾品，出社會工作後，為一圓創業夢想，利用下班時間在職進修，陸續參加產業人才投資方案「晶鑽永生花巧手創作」、「金銀珠寶首飾加工」等課程學技術，後來因緣際會接觸到水晶花藝，更將水晶花藝融入飾品中，作品讓人驚豔。

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「飾品裝扮可以更顯氣質」，笑稱自己有天分的許婷婷，大學主修視覺傳達，靠著深厚設計底子讓她對飾品設計與媒材搭配得心應手，設計出來的飾品有質感又獨特，創業後她還是持續精進技術，去年也拿到日本水晶花藝講師證照，還因此受邀參展。

許婷婷強調，有夢想就要努力實踐，感謝產投課程讓她多了項技能，創業圓夢，她也鼓勵在職朋友多運用政府職訓資源學第二專長，開創事業春天，因為「能做自己喜歡的事很幸福」。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟指出，為讓在職勞工有學習第二專長機會，勞動部持續推出「產業人才投資方案」在職進修課程，由政府補助8成以上訓練費用，每位勞工3年最高能補助7萬元。

劉邦棟說，今年下半年雲嘉南區總計開辦596門產投課程，提供近1萬4千個在職進修機會，目前課程都陸續開課中，如近年較熱門的網路電商行銷、烘焙調飲、喪禮服務、無人機組裝操作、消防設備人員培訓等都有；另也開辦超過100班政策性產業課程，包括大數據分析、AI、生技醫療等，歡迎15歲以上在職勞工朋友參加。課程資訊可上台灣就業通網站查詢與報名，或洽專線06．698-5945分機1424詢問。

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