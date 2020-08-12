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獨／防疫現破洞！彰化港女居家檢疫落跑衝台北　聲請提審怨：沒窗沒wifi

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記者劉昌松、羅志華／台北報導

關姓女子日前才剛從香港來台，昨天才被安排在彰化某商旅進行居家檢疫，沒想到關女竟在今天凌晨，跳上計程車直衝台北地院，向法官聲請提審，她抱怨「房間沒窗，呼吸不到，沒wifi，不能聯絡家人，不符防疫規定」，法院人員通知疾管署，對方確認關女身分後，竟要求另行聯繫彰化衛生局，事不關己的心態讓法院人員感嘆，政府防疫漏洞真大。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲從香港來台的關姓女子不滿彰化檢疫旅館設施，夜奔台北地院要求提審。（圖／記者劉昌松攝）

請繼續往下閱讀...

據了解，關女原本在彰化租屋，房東得知關女剛從香港入境，是居家檢疫名單，11日通知當地主管機關後，彰化警方派出制服員警前往勸導關女，就近入住某間商旅，並由關女拿著地址，直接搭防疫計程車抵達住宿地點。

但是關女不滿被分配到的房間沒有窗戶，網路訊號也不好，竟然在12日凌晨，大搖大擺帶著行李走出商旅，再搭上計程車，直接奔往台北地院，要求見法官，聲請提審。

法院人員發現關女情緒不穩，上前關心得知關女處境後，嚇得趕緊打電話通報疾管署，對方確認關女的確在居家檢疫名單內，但是因為轄區關係，要求法院通知彰化衛生局，法院只能在等待法官開庭的同時，請關女移駕到法院外通風處，並由法警在1公尺外戒護，也提醒路人避免靠近。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲關女打電話向人抱怨遭「冤枉」。（圖／記者劉昌松攝）

關女就大喇喇地坐在法院外階梯上，打電話向親友抱怨，被疾管人員罵「我在計程車上面了(的時候)，下一句就罵我說，為什麼不願意配合，你們都冤枉我」，晚間法官開庭時，關女激動表示，她不是不接受居家檢疫，但是商旅提供的房間「不符合規定」，「我呼吸不到」，「沒辦法聯絡家人」，並強調如果能換房間的話，她願意繼續接受防疫措施。

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