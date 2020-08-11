台東關山警察分局防疫「超前部署」　請洽公民眾配合

▲台東關山警察分局防疫「超前部署」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

中央疫情指揮中心於8月1日公布最新口罩政策，在補習班、電影院、電梯、Ｋ書中心、ＫＴＶ等5大密閉空間場所，務必戴口罩，台東縣警察局關山分局分局長余中義為避免分局及各分駐(派出)所等執勤同仁染疫，依台東縣長饒慶鈴及警察局局長趙瑞華指示「超前部署」，以三角錐及連桿置放於大門前，所有同仁及洽公民眾，必須量測體溫及配戴口罩才可入所，以阻隔病毒入侵，請民眾配合。

台灣國際熱氣球嘉年華活動自7月11日起至8月30日止，為期51天，經估計目前至台東旅遊人潮已破40萬人次，居全台之冠，雖然為低靡的旅遊業帶來龐大商機，但是也存在染疫的可能風險，因為目前新冠肺炎疫情尚未退燒，在湧入大批人潮後，染疫風險相對提高，關山分局所轄管的鹿野鄉更是熱氣球活動所在地，面對疫情絲毫不敢大意。

台東縣縣長饒慶鈴亦指示，在人潮眾多的觀光夜市、鐵花村及熱氣球會場人潮集中地(點強力消毒，另趙瑞華也指示各分局於各轄區景點加強宣導「社交防疫」規定，就是要所有到台東旅遊的民眾，可以平安健康的返家。

關山警察分局分局長余中義更指示各分駐(派出)所「超前部署」，於各所所前置放三角錐及連桿，所有上班同仁及民眾，若要進入分局或所內，一定要先量測體溫、雙手噴灑酒精消毒及配戴口罩，以阻隔病毒入侵，並在值勤台前設置透明壓克力板，以阻隔口沫噴濺，

除此之外，也已選擇及測試完成「異地辦公」處所，若真有疫情發生，能夠讓維護民眾身家性命財產的警察勤務「永不間斷」，另請民眾參與各項室內(外)活動，確實保持社交距離，以確保自己及他人之身體健康。

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▲台東關山警察分局防疫「超前部署」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

