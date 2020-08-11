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外賣鍋燒麵不給袋子！外送員開門燙傷「手臂潰爛」　聽店家冷處理氣炸

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記者柯振中／綜合報導

屏東市10日發生外送員燙傷意外，一名外送員前往早午餐店拿鍋燒意麵，沒想到開門時一碗麵倒掉，直接到在他的手上，造成嚴重傷口，店家也不理不睬，讓他氣炸投訴媒體。

▲▼外送員被鍋燒麵燙傷。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲外送員被鍋燒麵燙傷，店家超冷處理。（圖／翻攝《東森新聞》）

依據監視器畫面，店家將餐點交給外送員時，鍋燒麵沒有放在提袋裡，外送員拿到餐點，只能一手各拿一碗，邊捧著邊走路。到大門口時，外送員將其中一碗夾到另外一隻手，準備開門離去，卻在此時把麵翻倒，手臂瞬間燙傷，嚇得趕緊跑去流理台沖水降溫。

外送員事後去看醫生，將情況告訴店家，沒想到店家不理不睬，讓他十分生氣，將事件投訴媒體。《東森新聞》記者得知消息，上門想要採訪，店家一聽到來意，立刻報警處理，等到警方到場後，才說明當天狀況。

▼外送員被鍋燒麵燙傷，手上大片脫皮相當可怕。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲▼外送員被鍋燒麵燙傷。（圖／翻攝《東森新聞》）

該名外送員指控，顧客透過網路平台訂購，店家有義務把包裝準備好，「給一個袋子很困難嗎？不然你跟我講，一個一塊錢我可以購買。」

對此，該家早午餐店總部立刻出面回應，第一時間已與受傷外送員連絡上，也有到枋寮醫院陪同就診，接下來一定會盡力負責。外送員則說，已經收到總店的善意與誠意，希望未來可以更加仔細處理作業流程，防止相同狀況再發生。

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