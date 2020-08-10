被控占試衣間20分鐘！　蔡宜芳開名車買平價露背洋裝...吊牌沒拆豪氣穿走

圖文／鏡週刊



曾經代表台灣民眾黨參選立委的蔡宜芳，3月時和已婚的前民眾黨中央委員、台北市文化基金會副執行長張益贍爆出上摩鐵的不倫戀，導致兩人的政治前途一片黯淡。張益贍近來當起了Uber Eats外送員，蔡宜芳則被直擊，在台北東區大買名牌，不只出手豪爽，還被指控霸占更衣間長達20分鐘。

蔡宜芳年初時，代表民眾黨選台北市立委失敗，但她亮麗的外表也受到矚目，還被封為「政壇楊丞琳」。原本看好的政治前途，卻因她和張益贍發生不倫戛然而止，不過蔡宜芳近期登上《綜藝大熱門》，還被吳宗憲稱讚身材曼妙，她似乎也有意轉戰演藝圈。

豪氣試衣 直接穿走

或許是悶了太久，8月1日下午，蔡宜芳就被讀者直擊，在台北市東區進行報復性消費，根據讀者形容，當天下午蔡宜芳先是到了復興SOGO逛了名牌Gucci專櫃，快速買了一個小皮夾後，又到了附近的平價女裝店消費，蔡宜芳相當霸氣，衣服1件1件試，出手也很豪氣，喜歡的就包起來，讓店員看到她猶如看到財神駕臨，笑得合不攏嘴的接待。

不過蔡宜芳太過投入自己的美貌，試裝時不斷來回照鏡子，還一直問店員「美嗎？美嗎？」完全無視後面排了一大票女生等著試裝，她占用試衣間將近20分鐘，最後才終於心滿意足地提著大包小包結帳，蔡宜芳還看中1件露背小洋裝，吊牌都還沒拆，就直接穿走，要繼續前往下一個地方血拚。

待業人士 一身夯牌

雖然蔡宜芳目前還是待業中人士，但從她身上的行頭看來，財力不可小覷，根據讀者觀察，蔡宜芳除了拿著iPhone 11，還背著CHANEL包、LV的短夾，全身價值粗估至少20萬元，就連座駕，也是名牌進口車。此外，蔡宜芳現在雖無公職，身邊仍有1名女助理幫她打點事務，陪同採買，猶如名媛般的架勢，看來已走出不倫戀的陰霾。





蔡宜芳除了不倫戀之外，在選戰時期也是個話題人物，她曾在節目上質疑，民進黨的立委候選人吳怡農發1個15元的肥皂當作文宣小物，「15元的肥皂你敢用嗎？大家敢洗嗎？」此話一出立刻引來抨擊，蔡怡芳也被網友戲稱是「肥皂芳」。日前她預錄的綜藝節目播出，只見她毫不費力擠出F奶，雖然嘴裡說是嘗試一下新的造型，但她的身材立刻引來驚呼，吳宗憲讚她都可以當寫真女星了。本刊詢問蔡宜芳是否有意進軍娛樂圈，她回覆：沒有要進演藝界。



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