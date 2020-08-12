吳斯懷挺馬英九：首戰即終戰是「善意提醒」要慎戰

▲立委吳斯懷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

前總統馬英九認為一旦共軍攻台，首戰即終戰，台灣沒機會等美軍馳援，且美軍現在根本不可能來，此話一出，挨批唱衰台灣。對此，國民黨立委吳斯懷力挺，認為馬英文是善意提醒國家領導人「慎戰」。

馬英九10日以「兩岸關係與台灣安全」為題發表演講，他表示，一個總統如何看待可能發生的戰爭很重要的，總統蔡英文先前受訪時提到，若台灣受到攻擊，中共要付出極大的代價，台灣若承受第一波攻擊，希望世界各國救援台灣；而行政院長蘇貞昌也說，打到一把掃帚也要繼續打下去，但他擔憂，解放軍攻台戰略是「首戰即終戰」，台灣沒機會等美軍支援，且現在美軍根本不可能來。

馬英九還說，自己當了8年總統，一個做總統的人不該告訴同胞，台海發生戰事台灣可以撐幾天，而是要告訴民眾可以讓戰爭不發生。

不過，馬英九共軍攻台「首戰即終戰」的論點，被民進黨批評是在唱衰台灣。吳斯懷12日則在臉書表示，馬英九這是善意提醒國家領導人「慎戰」的格局，民進黨急著跳出來罵人，稱馬英九發言不僅與台灣主流民意迥異，唱衰台灣，傷害台灣人民的情感，貶低國軍戰力的說法，更是傷害國軍士氣。

吳斯懷認為，美國目前是台灣重要盟友不錯，但在美國國家利益的利害關頭拋棄盟友的歷史更是斑斑可考，台灣自以為是美國棋盤上的重要棋子，一旦美中撕破臉，台灣恐成為棄子，攸關2300萬人民的生存，不可不慎。