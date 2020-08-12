王瑞德嗆爆馬英九：最不重視軍備的總統！　「最強戰力」陸戰隊被裁撤

▲王瑞德嗆爆馬英九，是最不重視軍備的總統。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

前總統馬英九10日受邀演講時表示，一旦解放軍與台灣開戰「首戰即終戰」，沒機會等美軍馳援，況且美軍現在根本不可能來。相關的言論不僅引起政壇嘩然，在網路上也造成激烈論戰。資深媒體人王瑞德在新聞節目《關鍵時刻》嗆爆馬英九就是最不重視軍備的總統，校閱漢光演習可以只到場5分56秒，甚至還把戰力最強的海軍陸戰隊給裁撤了。

主持人劉寶傑引言表示，現在美國跟中國對抗，台灣就被丟到最前緣，隨時可能作戰，如過真的打起來，台灣該怎麼辦？但是前三軍統帥馬英九前總統講，「首戰即終戰」不能打，打了就完了！

王瑞德表示，對於馬英九這樣講感到非常遺憾，這個人竟然當過台灣兩任8年的總統與三軍統帥，「首戰即終戰」是中國的戰略，不是台灣的戰略，中國想的是不打則已，一打就要打下來，台灣的戰略就是要讓中國無法「首戰即終戰」，一過來就被台灣殲滅掉，中國可以這樣講，但是馬英九身為前三軍統帥，怎麼能這樣講？

王瑞德更是直接嗆爆馬英九，如果說造成兩岸的戰力失衡，馬英九要負最大的責任，自從台灣有漢光演習以來，馬英九就是最不重視的總統，為了缺席漢光演習，還可以去非洲出訪，漢光演習過去都是一年一校，但是在馬英九任內變成「一年半」一校。

▲馬英九任內漢光演習甚至用CD模擬炮聲。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



王瑞德細數馬英九任內漢光演習的離譜狀況，過去都是實兵實彈的漢光演習，改為實兵不實彈，所以必須用CD模擬炮聲，戰力最強的海軍陸戰隊，總共有3個旅，被裁撤掉了一個旅（77旅），甚至一度還想把海軍陸戰隊蛙人部隊與陸軍海龍蛙兵整併，但是兩個部隊的任務性質其實是不一樣的，所以造成兩岸軍力失衡，馬英九就要負最大的責任。

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