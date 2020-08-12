退伍不想再回營！他5年三度受海軍召集不到…「越判越重」免坐牢代價42萬

▲黃男5年三度受海軍臨時召集，卻三次都不到，法院依妨害兵役累犯越判越重，開罰數十萬罰金。（示意圖，與新聞事件無關／軍聞社）

記者羅志華／台北報導

黃姓男子於2015年至2020年期間，三度接到海軍臨時召集令，卻三次都不到，台北法院依妨害兵役罪，分別於2015年、2018年，判他3月、5月徒刑，得易科罰金9萬、15萬，黃男繳了24萬後，於2020年再度中籤，卻仍堅持不到，北院依黃男累犯，加重判6月徒刑，得易科罰金18萬。

黃男於2015年接到臨時召集令後，本應於2月9日，以編號1號應召員身分，到高雄「海軍陸戰隊學校」報到，卻在2月11日仍未入營，遭逮後坦承犯行，北院判刑3月，得易科罰金9萬。

黃男2016年繳完9萬後，2018年再度被選中召集，這次編號007的他，本應在3月26日17時前，到高雄海軍陸戰隊學校報到，2天後卻仍在外遊蕩，經台北市後備指揮部送辦後，北院依妨害兵役罪、累犯，判刑5月，得易科罰金15萬。

即使黃男繳了24萬，命運卻仍沒放過他，黃男於2020年三度中選臨時召集，而他也三度超過期限兩天不到，黃男於審理中，自承國中畢業，目前從事安裝遊樂器材工作，月收約3萬元，北院認黃男屢次召集不到、嚴重妨害兵役，判刑6月，得易科罰金18萬。

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