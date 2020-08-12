比利時、日本工程師、赴港台女接觸者檢驗　指揮中心公布最新進度

記者洪巧藍／台北報導

陸續傳出從台灣出境者確診新冠肺炎，也讓人懷疑起國內社區早已有病毒存在，目前比利時、日本工程師以及赴香港遭確診台灣女性3案還在持續調查。中央流行疫情指揮中心今（12）日公布最新檢驗結果，比利時工程師匡列接觸者473人、日本工程師接觸者104人PCR採檢都是陰性，另一名赴港台女檢驗34人，還有3人檢驗中，這幾案都還必須和血清抗體檢驗結果進一步釐清。

▲中央流行疫情指揮中心記者會（圖／疾管署提供）

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一名比利時工程師來台工作被確認感染新冠肺炎，感染源待釐清，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明，總計匡列相關接觸者採檢增至473人，PCR檢驗全數陰性、血清抗體還有6人檢驗中，其餘陰性，需等結果出來交由專家小組做進一步研判。

另一名返回日本遭確診的日籍工程師，總計有接觸者112人，其中8人已經出境，其餘104人全數採檢，PCR、血清抗體檢驗都是陰性，不過他8月1日到日本，預計接觸者還需觀察至15日。

至於赴港遭確診台灣女性總共要檢查總人數37人，34人結果陰性，還有3人檢驗中，陳時中說，基本上台灣與香港都比較傾向該案在香港受到感染可能性相對高，不過這三個案子會把所有結果交給專家做整體研判，再與外界報告。