阿札爾訪台「免關14天」遭批！　陳時中談「比較基礎」：完全沒雙標

記者趙于婷／台北報導

美國衛生部部長阿札爾率團訪台，因特殊身份所以不需檢疫14天，當時引發不少人反彈，直批「指揮中心雙標」。對此，指揮官陳時中在今（12）日例行記者會上也再度回應，「沒有所謂雙標情形，是比較基礎應該一致。」

▲美國衛生部長阿札爾訪台期間行程滿，今（12日）上午赴北賓弔唁李登輝。（圖／記者屠惠剛攝）

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阿札爾9日下午率團搭乘專機抵台，隔日拜訪了總統蔡英文，下午一行人也到指揮中心進行醫衛合作備忘錄和意向書簽約記者會。由於身份特殊，參訪團不需經過14天檢疫期，指揮中心也採事先採檢和隔離人群的模式，但因為不需檢疫14天，加上美國疫情嚴重和台灣對於外籍人士限制嚴格，不少人都批評指揮中心這樣根本是雙標。

▲指揮官陳時中回應雙標一事。（圖／指揮中心提供）

陳時中也親自在記者會上回應相關評論，他表示，現在要入境有很多不一樣的模式，有低風險、中低風險，國人、持居留證和外籍人士等，都因為身份不同而有不一樣的規定。

陳時中進一步說道，「比較」應該要「同級」比較，「如果其他國家衛生部長來我們會不會這樣做？相關身份、目的才能放在一起比較，比較基礎應該是同樣狀況。」

他也強調，「外交泡泡」只要跟國家利益有關，都會專案辦理，會盡量讓它能成，如果對方無法配合防疫，就會簡化行程或拒絕，沒有所謂雙標情形，比較應該是要基礎一致。

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