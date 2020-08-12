影／「小明爸爸」疾管署前抗議「盼讓國三兒回台讀書」　陳時中回應了

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12）召開例行記者會，記者會前一名「小明爸爸」在疾管署門口靜坐抗議，控訴國三的兒子一直無法回台讀書，跑過教育部、移民署和陸委會都未果。對此，指揮官陳時中回應，陸生返台讀書這方面會盡量能促成，會和教育部討論，考慮看看是否逐步開放。

▲一名「小明爸爸」在疾管署前抗議陸生返台就學仍沒有結果。（圖／記者趙于婷攝）

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該名小明爸爸拿著一疊書面資料在疾管署前抗議，媒體上前詢問時，他拿出資料表示，指揮中心之前開放陸籍的大專院校應屆畢業生回台完成學業，但卻漏了大專院校以下的學生，現在小孩國三準備升高一，仍不符合這次開放入境的條件，跑過教育部、陸委會等單位，各單位都互踢皮球。

▲指揮官陳時中在記者會上回應陸生是否要能回台讀書，他表示詳細的內容會和教育部再討論，大方向是盡量能促成。（圖／指揮中心提供）

記者會上媒體也詢問，陸生返台就學仍沒有時間，那家長到底該不該繳學費？陳時中也回應，除非有些特別的情況，不然會盡量讓他們能來得及，基本的大方向是這樣，還有些需要考慮的，至於開放時間跟繳學費的時間若有衝突，會跟教育部討論。

陳時中強調，關於陸生回台讀書，大方向上面盡量能促成，去考慮做逐步開放，至於學費繳交上的問題，會跟教育部討論怎樣讓困擾減到最低。

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