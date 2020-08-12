快訊／大雷雨繼續炸！2縣市升級「豪雨警戒」　16縣市續防雨彈

▲午後雷陣雨開炸，氣象局發布大雨特報。（圖／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／台北報導

最後更新時間：16:28

對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（12）日台中市及雲林縣有局部大雨或豪雨發生的機率，高雄以北地區及屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間雷擊及強陣風。

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豪雨特報範圍：

台中市、雲林縣

大雨特報範圍：

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

▲午後雷陣雨開炸，氣象局發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

針對「基隆市、台北市、新北市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時45分止。示警區域包含基隆市七堵區；台北市內湖區、士林區、北投區；新北市汐止區、金山區、萬里區。

「台北市、新北市、桃園市」同樣也有發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時45分止。示警區域包含台北市松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、士林區；新北市板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、三峽區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區；桃園市龜山區。氣象局表示，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水。

今年第6號颱風米克拉，已於昨（11）日晚上8時減弱為熱帶性低氣壓，並於今（12）日清晨2時減弱為一般低壓。但台灣附近環境水氣仍多，南部、台東及離島地區整天不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他各地天氣型態以多雲為主。

氣象局表示，午後主要在中部以北及各地山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，天氣仍較不穩定，外出請攜帶雨具備用。

周四至下周二太平洋高壓影響，各地為多雲到晴為主的天氣，僅東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

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