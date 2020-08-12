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黑水虻博士狂傳「9大偷情暗號」…畜試所內激纏人妻同事！懲處曝光：降級改敘

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▲▼ 接吻,熱吻,蛇吻,情侶,男女,小倆口 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲黑水虻梁姓博士偷吃已婚女同事，事件曝光後除了要賠償對方丈夫，還遭到懲處降級改敘。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者戴若涵／台北報導

曾任畜產試驗所新竹分所助理研究員的「黑水虻專家」梁姓博士，2016年間竟偷吃已婚女同事小尹（化名），兩人激情足跡遍布畜試所，還有許多偷情暗號，包括「摘玉米」代表雙人運動，「飛」代表高潮，事後被依通姦罪判刑（通姦罪已於5月29日宣告違憲失效），還要賠償女同事丈夫40萬元，亦遭移送公務員懲戒委員會審理，日前懲戒出爐！

判決指出，梁與妻子於2010年結婚、2017年離婚。他在婚姻存續期間就出軌小尹，後來雙方鬧掰後，小尹才向丈夫坦承已經外遇。小尹還在法庭上透露，雙方傳訊「溼氣重嗎？」是在詢問有沒有分泌物、有沒有想壞，「飛」是指高潮，「蜜汁香鵝」是癩蛤蟆想吃天鵝肉的意思，也是邀約，「採玉米」則是指去溫室嘿咻，因為溫室旁有種植玉米，「看書」則是約戰辦公室圖書館，其餘「甜」、「柔」、「看」、「禮物」則各有含意。

2人性愛足跡遍布畜試所，就連廢水辦公室也是地點之一，小尹更曝，曾在女方種植南瓜的老屋進行性行為，當她發燒到38.5度時，梁還傳訊「想試試38.5度的感覺嗎」約啪。最後法官勘驗各項事證後，採信其中3次通姦行為，判梁有期徒刑8月，得易科罰金24萬元，但因大法官5月29日宣告通姦罪違憲，刑事部分此案諭知免訴，民事部分梁則要賠小尹老公40萬元。

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲梁表示，自己願意洗心革面，再用10年的時間重新建立個人品牌價值。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

這起事件曝光後，行政院農業委員會認為，梁妨害家庭的行為明顯違反公務員服務法第5條有關公務員不得放盪等足以損失名譽之行為規定，且案經媒體報導致嚴重損害機關信譽，將他移送公務員懲戒委員會審理。

對此，梁表示，自己因為這起案件遭判刑，2018、2019年的年終考績被列為乙等、記一支大過，還被調往台南協助業務推展，離婚後獨自撫養小孩、積極爭取元配的原諒，公私2方面都被懲處了，仍然樂觀正向面對所處情境，積極悔過、努力彌補。

梁強調，從2010年分發到單位後，他對機關業務推展始終戮力負責，參與研發工作也略有進展，並沒有因為外遇影響工作與公務推動，事件發生後，他也持續維持業務穩定，歷年來研究成果發表科學論文12篇、推廣期刊20篇，研發新型發明專利1件，辦理技術移轉授權產業應用27件，輔導進駐創新育成中心業者4件，新聞媒體報導與記者會發表6件，國內研討會參與14場，海報發表22件，沒有違法執行職務或怠於執行職務。

梁表示，自己得知小尹丈夫提告後，就立刻上報單位長官，並盡最大努力要與小尹丈夫和解，避免長官跟單位因為自己私德不檢受到波及，可惜沒有進展。事件曝光後，他對長官跟單位深感抱歉，除了坦然接受相關懲處外，「願意洗心革面，再用10年的時間，重新建立個人品牌價值」，事件發生2年多來他疲於奔命、心力交瘁，但仍真心悔過，希望懲戒委員會能從輕處分。

懲戒委員會審理後，認為梁的行為除了觸法，也有違公務員服務法，且經媒體披露，導致公眾喪失對公務員的尊重，嚴重影響政府信譽，有予以懲戒的必要，將他降一級改敘。

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