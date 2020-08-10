職軍人夫喊「不吃戰情沒體力」！小三羞曝交往細節：你很壞耶…正宮一見秒崩潰

▲職軍人夫偷吃反控妻子「惡意遺棄」提離婚，法院將他的訴訟駁回。（圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名職業軍人指控，妻子趁他部隊移防時，將家中所有物品清空，又拒絕與他聯繫，已經構成惡意遺棄，請求法院訴請離婚。但人妻表示，是丈夫先搞外遇，姦情曝光後又離家不回，她在親人的關懷及建議下才會決定退租回娘家，搬家前也有詢問丈夫東西該如何處理，但沒有獲得善意的回應。法官勘驗各項事證後駁回人夫的訴訟。

人夫主張，婚後與妻子感情不睦時常吵架，又因為他是職業軍人因服役的關係經常不在家，2人感情早就淡薄，沒想到2015年7月中旬，妻子竟趁著他部隊移防外地時，將家中所有的錢財及物品搬空，甚至連冰箱、電視都一件不留，獨自返回嘉義娘家，他一進家門只見到空蕩蕩的租屋處，多次打電話給妻子，但都遭到對方拒絕，他不斷要求妻子返家或見面協議離婚，但妻子仍然不接電話、不回訊息，已構成惡意遺棄，這才決定告上法庭訴請離婚。

對此，人妻表示，兩人婚後生活融洽，是直到丈夫外遇後才爆發爭吵。人妻指出，2015年初她意外發現老公與小三的對話紀錄，內容包括，「妳想我，可以傳APP ，我會看，別憋著」、「親愛的～我每天都想你才會很可憐」、「再聞一下妳的味道」、「XX小乖乖～Good morning ,missing you so much」、「Me too 」、「不吃戰情沒體力」、「沒關係！這幾天可以休戰，放你自由」、「為何，不想見我？」、「那個來，不舒服，沒體力見你」、「每次都讓我好害羞」、「你很壞耶」、「我以後的工作會不會變成常洗被單」、「睡了喔…小乖乖晚安」。

▲人妻因丈夫家庭因素忍痛尊重對方「不生」決定，孰料卻遭丈夫背叛，讓她心碎。（圖／翻攝自pixabay）

人妻表示，她發現後選擇隱忍，但丈夫行徑卻愈來愈神秘、愈注重手機，她才慢慢察覺老公的心思已經不在自己身上，她才告知丈夫自己已經發現了對方外遇的事情，動之以情，希望丈夫能夠回心轉意，孰料，丈夫竟乾脆離家不回，她思及丈夫曾說因家庭因素不想生小孩，自己因深愛丈夫，忍痛放棄當母親的天性，不生小孩願與丈夫白頭偕老，卻換來丈夫出軌、外遇，與外遇對象發生性關係但卻不願意碰她的窘境，讓她傷心欲絕。

另外，婚後兩人的住處是人妻承租，她指出，丈夫外遇被發現後惱羞成怒，要跟小三同住而搬離住處，她在家人苦勸下，才起了退租搬回娘家的想法，搬家前她還先詢問丈夫處理辦法，但都沒有得到對方的回應，她為了取回押金，只好自行將家中清空，老公說的全不是事實，且她冷靜之後想起以前夫妻間的甜蜜過往，多次傳訊給老公表達拒絕離婚的想法。

雖然人夫否認外遇，辯稱妻子曾與他以200萬元的金額協議離婚，事後反悔是因為想要拿到更多的錢拒絕離婚。但法官勘驗各項事證後，認為人夫先外遇又離家不歸，人妻才會退租回娘家，將人夫的離婚訴訟駁回；高等法院日前亦將上訴駁回，全案仍可上訴。

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