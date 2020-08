職軍人夫喊「不吃戰情沒體力」！小三羞曝交往細節：你很壞耶…正宮一見秒崩潰

▲職軍人夫偷吃反控妻子「惡意遺棄」提離婚,法院將他的訴訟駁回。(圖/取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay)

台北市一名職業軍人指控,妻子趁他部隊移防時,將家中所有物品清空,又拒絕與他聯繫,已經構成惡意遺棄,請求法院訴請離婚。但人妻表示,是丈夫先搞外遇,姦情曝光後又離家不回,她在親人的關懷及建議下才會決定退租回娘家,搬家前也有詢問丈夫東西該如何處理,但沒有獲得善意的回應。法官勘驗各項事證後駁回人夫的訴訟。

人夫主張,婚後與妻子感情不睦時常吵架,又因為他是職業軍人因服役的關係經常不在家,2人感情早就淡薄,沒想到2015年7月中旬,妻子竟趁著他部隊移防外地時,將家中所有的錢財及物品搬空,甚至連冰箱、電視都一件不留,獨自返回嘉義娘家,他一進家門只見到空蕩蕩的租屋處,多次打電話給妻子,但都遭到對方拒絕,他不斷要求妻子返家或見面協議離婚,但妻子仍然不接電話、不回訊息,已構成惡意遺棄,這才決定告上法庭訴請離婚。

對此,人妻表示,兩人婚後生活融洽,是直到丈夫外遇後才爆發爭吵。人妻指出,2015年初她意外發現老公與小三的對話紀錄,內容包括,「妳想我,可以傳APP ,我會看,別憋著」、「親愛的~我每天都想你才會很可憐」、「再聞一下妳的味道」、「XX小乖乖~Good morning ,missing you so much」、「Me too 」、「不吃戰情沒體力」、「沒關係!這幾天可以休戰,放你自由」、「為何,不想見我?」、「那個來,不舒服,沒體力見你」、「每次都讓我好害羞」、「你很壞耶」、「我以後的工作會不會變成常洗被單」、「睡了喔…小乖乖晚安」。

人妻表示,她發現後選擇隱忍,但丈夫行徑卻愈來愈神秘、愈注重手機,她才慢慢察覺老公的心思已經不在自己身上,她才告知丈夫自己已經發現了對方外遇的事情,動之以情,希望丈夫能夠回心轉意,孰料,丈夫竟乾脆離家不回,她思及丈夫曾說因家庭因素不想生小孩,自己因深愛丈夫,忍痛放棄當母親的天性,不生小孩願與丈夫白頭偕老,卻換來丈夫出軌、外遇,與外遇對象發生性關係但卻不願意碰她的窘境,讓她傷心欲絕。

另外,婚後兩人的住處是人妻承租,她指出,丈夫外遇被發現後惱羞成怒,要跟小三同住而搬離住處,她在家人苦勸下,才起了退租搬回娘家的想法,搬家前她還先詢問丈夫處理辦法,但都沒有得到對方的回應,她為了取回押金,只好自行將家中清空,老公說的全不是事實,且她冷靜之後想起以前夫妻間的甜蜜過往,多次傳訊給老公表達拒絕離婚的想法。

雖然人夫否認外遇,辯稱妻子曾與他以200萬元的金額協議離婚,事後反悔是因為想要拿到更多的錢拒絕離婚。但法官勘驗各項事證後,認為人夫先外遇又離家不歸,人妻才會退租回娘家,將人夫的離婚訴訟駁回;高等法院日前亦將上訴駁回,全案仍可上訴。

