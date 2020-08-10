人夫FB狂PO「喜歡床上結合」！小三女師愛到會怕…求饒：太久了～正宮心碎

▲苗栗人夫結婚半年就偷吃，妻子離婚再崩潰向小三提告。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／苗栗報導

苗栗一名人妻指控，丈夫結婚半年後突然態度丕變，一查才知道丈夫在外面大搞婚外情，雙方還在臉書上互訴衷情，讓她心碎離婚，但她不甘心，決定再提出民事訴訟，要向小三求償100萬元精神撫慰金，日前法院判決出爐！

擔任高中教師的人妻主張，新婚半年老公突然對她態度冷淡、時常晚歸，甚至提出分居、離婚的要求，她一查才知道，老公竟有了小三，最後兩人只得離婚，她決定向小三求償100萬元精神撫慰金，另外，她強調與丈夫在離婚協議書中約定老公須賠償60萬元及每個月2萬元的精神賠償，是用在賠償「離婚所受的損害」，與「侵害配偶權」的求償不同，小三不得扣抵。

小三則稱，當初不知道人夫有老婆，至於臉書上的內容，只是「2人各自臆測、幻想或創作，內容多非事實」，另外她與人夫的合照也沒有牽手、接吻、擁抱等動作，無法證明她侵害配偶權。除此之外，人夫已經賠償正宮超過80萬元精神撫慰金，她對人妻的共同侵權損害賠償債權已經因為人夫的清償而消滅，希望法院能駁回人妻的訴訟。

▲法院勘驗人夫與小三的對話，不採信她的說詞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

法院勘驗對話發現，人夫曾傳訊「北鼻」、「我愛妳」、「我比較想當妳的男朋友、當妳老公啦」、「妳只要想我們在床上恩愛就好，其他的不用想」；小三則回稱，「你只想當我的男朋友喔」、「還有孩子的爸」、「愛你寶貝」、「跟你在一起我也好開心」、「明天約會」、「每次看你那樣笑都想抱緊你」、「每次我們愛愛到最後，我都會有點怕你，因為你太久了」，小三也曾傳訊表示，「如果你現在已經離婚了，我就可以不用顧忌大講你的事啊」，不採信小三稱不知道人夫有老婆的說詞。

此外，人夫曾在臉書上貼文祝賀小三生日快樂，內容提及，「五個月似乎也是不短的時間了，但始終覺得跟妳才剛在一起的樣子，每次都很期待見到妳，見到妳了很熱情地親妳抱妳，在床上也是很喜歡跟妳結合在一起，要分開了還是會依依不捨，一分開下一秒我就想妳了」、「離婚這樣的進度到底是快是慢，其實我也不清楚」等語，小三還有留言回覆。

擔任國中代理教師的小三也曾在臉書上po文，「你現在躺在另一個女人的身邊，她是你明媒正娶的妻子，我只是別人口中的第三者」、「她是你們兩個一起攜手受到大家公開認可和接受祝福的另一半」、「我愛你寶貝」等多篇文字，2人互動明顯超出一般男女相處分際，法官不採信小三的「幻想」說詞。

但由於正宮與人夫的離婚協議書內已經記載，「因男方外遇另結新歡」一事，雙方才會解除婚姻關係及約定精神賠償，法官認為擬定賠償條款時，正宮已經將外遇所受到的損害納入考量，且人夫賠償的金額已經超出法院認定可以請求的60萬元金額，將正宮訴訟駁回，全案仍可上訴。

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