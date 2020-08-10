人妻嬌喊「渣男、想跟你做」！他笑撇「我不渣」：12星座還好多缺…綠帽夫氣瘋

▲桃園一名人夫抓包妻子與男子互傳曖昧訊息，氣得對對方提告，獲賠3萬元。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳韻如／桃園報導

桃園一名人夫阿峻（化名）抓包妻子小恩（化名）傳送訊息給男子阿銘（化名），內容提及，「我愛你」、「想跟你做」等噢，而阿銘明知小恩已婚，卻還不懂得迴避，繼續與小恩相互曖昧回應，於是氣得對阿銘提告求償。法官審理後，盼阿銘須賠償阿峻3萬元。

阿峻指控，他與小恩結婚4年多，有一個兒子，而阿銘明知道小恩已婚，還在與小恩聊天時，見到小恩傳送，「我比較想知道會是誰的小孩」、「我就跟兩個男的，不就1/2 」、「你都承認你是渣男了」、「哥～我愛你」、「我受不了了…」、「不能找你做愛，不能抽菸，好難受…」、「愛你～想跟你做愛」、「真的愛你麻」等曖昧字眼及有性關係等話題時，不加以迴避。

阿峻提到，阿銘事後還回傳，「誰知道是不是1/7 ，一個禮拜有七天啊」、「12星座有好多空缺」、「我沒有很渣，至少我沒有收集12星座之類的」等噢，非常積極的與小恩相互曖昧呼應，因此決定對阿銘提告求償。

法官審理時，勘驗阿銘與小恩的對話紀錄，認定阿銘確實侵害到阿峻的配偶權，最後審酌阿峻事後所受的精神痛苦程度等，判阿銘須賠償阿峻3萬元。全案可上訴。

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