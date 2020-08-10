立委收賄案金流明確　檢調祭「污點證人」大法…策動李恆隆與郭克銘指認收賄者

▲涉嫌行賄立委的前太流公司董事長李恆隆今天被檢察官提訊。（圖／記者徐斌慎攝）

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦蘇震清等立委涉集體收賄案，首波提訊並非在押立委，而是鎖定涉嫌行賄的李恆隆與白手套郭克銘，據了解，因為檢調經過至少5年的監聽以及行動蒐證，早已掌握相關金錢流向，李也坦承曾開支票借給協助爭取SOGO案修法的立委，辦案人員考慮策動2人轉為污點證人，協助指認收賄立委，換取減刑等條件。

根據高院處理聲押抗告裁定理由，全案白手套郭克銘在遭檢調約談時，除了以涉嫌行賄罪的被告身分應訊外，也曾以證人身分作證，據了解，郭對檢調所掌握的協助業者聯繫立委或助理等客觀事實都不否認，但對於交付款項的部分，郭否認有行賄之意，強調是應業主請求，代為轉送。

至於前太流董事長李恆隆，雖然否認行賄立委，但他承認，的確為了感謝立委協助爭取SOGO案修法等作為，所以開支票借貸、政治捐獻給相關立委，由於李、郭2人都對相關金流以及請託立委協助特定個案的事實都不否認，檢調正試圖突破心防，策動2人轉為污點證人，配合後續偵辦。

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