快訊／再增一例菲律賓境外移入！累積病例481例　

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(12)日表示，新增1例新冠肺炎境外移入確診個案(案481)，國內截至目前累計通報83,828例(含82,776例排除)，其中481例確診，分別為389例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊，另1例待釐清。確診個案中7人死亡、450人解除隔離、24人住院隔離中。

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指揮中心監測資料顯示，全球累計20,314,860例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國5,239,553例、巴西3,109,630例、印度2,268,675例、俄羅斯897,599例及南非566,109例為多；另全球已有742,248例死亡，以美國166,941例、巴西103,026例、墨西哥53,003例、英國46,526例及印度45,257例為多。

▲案481搭飛機時所坐的位置圖。（圖／指揮中心提供）



指揮中心表示，越南近期發生本土疫情，以峴港市為流行中心，目前全國累計15個一級行政區報告關聯病例，且部分地區已發生次波感染。考量該國疫情持續，即日起將該國自「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫」之低感染風險國家調整為中低感染風險國家。最新名單如下：

低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、緬甸。

中低感染風險國家/地區：韓國、馬來西亞、新加坡、斯里蘭卡、越南。

指揮中心呼籲，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集(百貨公司、量販店、傳統市場、夜市等)、教育學習場所(補習班、K書中心等)、休閒娛樂場所(電影院、音樂廳、體育館、兒童遊樂場、酒店、舞廳、夜店、酒吧、KTV、遊藝場等)、宗教場所及活動(廟宇、教會、禮拜、遶境等)時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、維持咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

此外，指揮中心再次提醒，自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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